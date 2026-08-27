Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se desplazó este jueves hacia Tolima con el objetivo de coordinar personalmente la atención a la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan al departamento. Durante su visita, se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde las autoridades analizaron la magnitud y el alcance de la crisis. De acuerdo con el balance presentado tras la reunión, la situación es alarmante: más de 50.000 hectáreas han sido devastadas por el fuego, de las cuales aproximadamente 28.000 corresponden a zonas agropecuarias. Según datos oficiales entregados por el propio presidente, hay 2.660 productores perjudicados y se calculan pérdidas por 134.000 millones de pesos colombianos (COP). Además, se reporta que 163.000 animales están en riesgo debido a la escasez de agua y alimento. Las afectaciones alcanzan a 23 municipios y 507 veredas.

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La emergencia se agrava al sumarse las consecuencias recientes del terremoto que sacudió a la región, dejando 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas y 3.212 viviendas averiadas. En todo el departamento, se han reportado 3.776 afectaciones. Ante este panorama, el presidente De la Espriella anunció medidas inmediatas y a mediano plazo. De acuerdo con sus declaraciones, el Gobierno nacional pondrá en marcha un plan integral para la recuperación ambiental, el restablecimiento de la productividad agrícola, y el fortalecimiento de la seguridad en la zona. Entre las acciones anunciadas, destaca la entrega de 343 subsidios de 65 millones de pesos para vivienda rural y la disposición de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para alimentar al ganado y ayudar a la regeneración del suelo.

Para apoyar financieramente a los afectados, el presidente informó que la cartera de agro Finagro tendrá un congelamiento de pagos por tres meses para los productores perjudicados y se lanzará un programa de compra de cartera orientado a pequeños y medianos productores. Asimismo, el Gobierno destinará 7.000 millones de pesos para proyectos productivos que buscan recuperar los cultivos, las unidades productivas y las fuentes de ingreso que han sido aniquiladas por los incendios.

Por otro lado, el mandatario denunció que existe evidencia de “manos criminales” detrás de la provocación deliberada de varios de los incendios. Aseguró que el Estado conformará un grupo élite especializado en inteligencia e investigación para identificar y capturar a quienes estén detrás de estos hechos, enfatizando que se empleará toda la capacidad institucional para llevar a los responsables ante la justicia.

¿Qué medidas anunció el Gobierno tras los incendios forestales en Tolima?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó la implementación de un plan especial que incluye subsidios para vivienda rural, suministro de alimento para animales, alivios financieros temporales a través de Finagro y recursos para proyectos productivos, buscando recuperar las áreas y productores afectados.

¿Cómo afectaron los incendios y el terremoto a los campesinos y al sector agropecuario del Tolima?

Según cifras oficiales, los incendios y el reciente terremoto han causado pérdidas cuantiosas en el Tolima, con más de 2.660 productores afectados, daños en cultivos y ganado, así como severas afectaciones en viviendas y unidades productivas, impactando gravemente la economía y la forma de vida rural en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.