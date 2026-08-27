Por: El Espectador

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El camote, conocido también como batata, boniato o papa dulce, es un tubérculo que sorprende tanto por su apariencia, similar a la papa común, como por su sabor característico: una dulzura que lo delata apenas llega al paladar. De acuerdo con la información recopilada, su versatilidad le permite adaptarse igual de bien a preparaciones saladas que a postres, ya que existen diferentes variedades que modifican no solo el matiz de su sabor, sino también su color y textura. El camote, cuyo nombre científico es Ipomoea batatas, tiene una historia que se remonta a más de 5.000 años, destacándose por la diversidad en el tono de su cáscara —que puede ser morada, marrón o anaranjada— y de su pulpa, que varía entre crema, amarilla, naranja o incluso morada, según lo detalla la información citada.

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De acuerdo con la doctora Amny Acosta Then, especialista en gastroenterología, el camote es una excelente fuente de fibra, vitaminas A y C, y antioxidantes. Además, se considera parte de los carbohidratos saludables y destaca por su bajo aporte calórico: un camote mediano contiene cerca de 140 calorías y 5 gramos de fibra. Entre sus ventajas sobresale la ayuda en la estabilización de la insulina en el organismo, lo que contribuye a prevenir los picos de glucosa y triglicéridos. Lo anterior es relevante porque, según la especialista, a diferencia de otros carbohidratos como el pan y la papa, cuyos efectos energéticos pueden disminuir rápidamente, el camote puede brindar energía hasta por 16 horas, dependiendo de cómo se consuma.

La facilidad para incorporarlo en distintas recetas lo ha convertido en un ingrediente habitual tanto en platos cotidianos como en propuestas innovadoras. Entre las formas de preparación, sobresale el camote asado u horneado, hervido o al vapor, frito, en puré o incluso como parte de tartas, pasteles, galletas y pudines. También se incorpora en sopas, guisos y, en ocasiones, batidos, aportando en cada caso una textura y dulzor únicos que enriquecen la experiencia gastronómica.

¿Cuáles son los principales beneficios del camote para la salud?

El camote se destaca por su aporte de fibra, vitaminas A y C, así como antioxidantes. Además, ayuda a estabilizar los niveles de insulina, evitando picos de glucosa y triglicéridos, lo que lo vuelve una opción saludable frente a otros carbohidratos. Según la gastroenteróloga Amny Acosta Then, este tubérculo puede brindar sensación de saciedad y energía de larga duración.

¿Cuáles son las formas más comunes de preparar el camote en la cocina?

El camote puede prepararse asado, al horno, hervido, al vapor o frito. Además, es frecuente encontrarlo en puré, sopas, guisos, postres como tartas o pasteles, y menos común, en batidos. Cada técnica realza características distintas de su sabor dulce y textura cremosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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