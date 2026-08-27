Por: Portal Bogotá

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La Feria de Emprendedores que se llevará a cabo en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en Bogotá, destaca como una de las principales apuestas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) para promover el talento local y fortalecer el bienestar en la ciudad. Esta actividad, que se realiza en el marco de la Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor, reunirá el sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026 a cerca de 50 iniciativas que integran elementos de innovación, cultura, creatividad, tecnología y sostenibilidad enfocadas en el bienestar de las personas y sus comunidades, según información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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El evento es fruto de una alianza estratégica entre la SDCRD, la Secretaría de Desarrollo Económico —a través de su programa Hecho en Bogotá—, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación de Emprendedores. Esto permite dar visibilidad a productos, servicios y experiencias orientados al autocuidado, al fortalecimiento de los lazos comunitarios y al desarrollo de alternativas económicas sostenibles. Según datos compartidos en el artículo, la feria pretende demostrar cómo el emprendimiento puede insertarse en las rutinas cotidianas para aportar nuevas posibilidades de bienestar individual y colectivo, desde el autocuidado y la alimentación consciente hasta la tecnología y la conexión con la naturaleza.

El contexto de Bogotá favorece la consolidación de este tipo de escenarios. De acuerdo con la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá (CSECCB) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la capital agrupa el 61 % de la economía cultural y creativa de Colombia y representa el 4,8 % de su producto interno bruto. Esta dinámica se articula con el auge de la industria global del bienestar, que según el Global Wellness Institute, proyecta un crecimiento anual del 7,6 % entre 2024 y 2029, hasta alcanzar los 6,8 billones de dólares.

La Semana del Bienestar en Bogotá va más allá de la feria, ya que congregará a más de 90 expertos de 15 países para talleres y actividades culturales en escenarios como el Jardín Botánico, la Plaza Cultural La Santamaría y otros. De este modo, la ciudad busca afianzar un ecosistema donde emprender también signifique cuidar, crear comunidad y aportar al bienestar colectivo.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Feria de Emprendedores de la Semana del Bienestar en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada, la Feria de Emprendedores busca visibilizar emprendimientos locales que integran innovación, creatividad y sostenibilidad para el bienestar. Su principal objetivo es fortalecer la circulación de productos y servicios enfocados en el autocuidado, la salud y las alternativas económicas sostenibles, mientras promueve la construcción de redes comunitarias.

¿Qué significa la economía cultural y creativa según la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá (CSECCB) del DANE?

La economía cultural y creativa, según la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá (CSECCB) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es el sector económico que engloba actividades relacionadas con cultura, creatividad y arte, y representa una parte significativa del producto interno bruto de la ciudad, reflejando el impacto de estas actividades en el desarrollo económico y social de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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