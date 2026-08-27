Por: El Espectador

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Un impactante caso de abuso sexual infantil sacude a la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, tras la decisión de un juez de control de garantías de ordenar prisión preventiva contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, una niña de apenas un año y once meses. De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía, los hechos por los cuales se investiga al señalado ocurrieron entre el 20 y el 21 de agosto en una vivienda del sector mientras el hombre se encontraba a cargo de la menor.

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El descubrimiento del presunto abuso tuvo lugar cuando la madre de la víctima regresó a la vivienda y encontró material comprometedor en el teléfono celular de su pareja. Según la Fiscalía, este material incluía videos y fotografías que documentaban la agresión contra la niña. Tras la denuncia, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) efectuaron una valoración médico-legal a la menor, realizaron entrevistas en el vecindario y procedieron con la captura del hombre en una vía pública del barrio La Victoria.

Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar presentó cargos formales al detenido por los delitos de acceso carnal abusivo agravado y pornografía infantil, ambos en circunstancias en las que la víctima es menor de 14 años. Aunque el acusado no aceptó responsabilidad por los delitos imputados, el juez consideró fundados los argumentos de la Fiscalía y ordenó su reclusión preventiva mientras avanza el proceso judicial que definirá su responsabilidad penal.

Este caso pone en evidencia una problemática persistente y alarmante en Bogotá. Según cifras presentadas ante el Concejo de Bogotá, la Policía Metropolitana ha recibido cerca de 300 denuncias en lo que va del año por delitos sexuales contra menores. Las estadísticas muestran que el 79 % de estos actos ocurren en espacios públicos, pero las autoridades insisten en que también existe un altísimo riesgo en escenarios que tradicionalmente se consideran seguros, como los hogares o instituciones educativas. Bogotá tiene actualmente el mayor número de ingresos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por casos de restablecimiento de derechos tras situaciones de abuso, lo que ha llevado a reiterar la importancia de acelerar los protocolos de atención y crear un sistema distrital único de registro. Así lo expone El Espectador en su cobertura sobre el tema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos le imputó la Fiscalía al presunto agresor de una menor en San Cristóbal, Bogotá?

La Fiscalía le imputó al acusado los delitos de acceso carnal abusivo agravado y pornografía infantil, ambos cometidos en contra de una menor de 14 años. Esta formalización de cargos se basó en las pruebas recabadas durante la investigación, destacando el material encontrado por la madre de la víctima y los análisis realizados por el CTI.

¿Por qué es grave el problema del abuso sexual infantil en Bogotá y cómo lo evidencian las cifras?

El problema del abuso sexual infantil en Bogotá es grave porque la ciudad lidera el país en ingresos al ICBF por restablecimiento de derechos a menores víctimas de abuso. Según cifras del Concejo de Bogotá y de la Policía Metropolitana, se han registrado cerca de 300 denuncias en el presente año, lo que pone de manifiesto la magnitud de la situación y la urgencia de mejorar los sistemas de atención y prevención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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