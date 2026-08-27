Por: Portal Bogotá

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Este jueves 27 de agosto de 2026, la movilidad en Bogotá presenta varios retos debido a manifestaciones y problemas técnicos que han impactado el flujo normal de transporte, especialmente en el sistema TransMilenio y en algunas de las principales vías de la ciudad. De acuerdo con reportes oficiales compartidos durante la jornada, se han detectado afectaciones que han obligado a modificar la operación de rutas troncales y zonales desde tempranas horas del día.

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Uno de los incidentes destacados ocurrió alrededor de las 7:35 a. m., cuando se confirmó que la flota troncal de TransMilenio retomó su operación en la troncal carrera décima, específicamente a la altura de las estaciones San Victorino y las Nieves. Sin embargo, por una manifestación ajena a la operación, los servicios zonales mantuvieron desvíos en el corredor de la carrera décima con calle 58. Este tipo de ajustes suelen tomarse para evitar puntos críticos donde los bloqueos afectan el tráfico regular tanto de buses como de vehículos particulares. La movilidad alternativa para quienes se desplazan por estos sectores es fundamental en situaciones de protesta social, ya que permite mantener el flujo de pasajeros y evitar congestiones mayores.

Adicionalmente, a las 7:31 a. m., se reportó la activación de una manifestación en la carrera 13 con calle 65, con desplazamiento en sentido norte-sur, lo que impactó de manera directa la movilidad en esa zona. Las autoridades recomendaron usar la carrera séptima como ruta alterna. Estas recomendaciones buscan reducir el tiempo de viaje de los ciudadanos y evitar embotellamientos en corredores afectados.

En reportes más tempranos, como el de las 5:55 a. m., se informó sobre una falla semafórica en dos intersecciones importantes del sur de Bogotá: Autosur con Nueva Bosa (calle 59 sur) y Autosur con Bosa (calle 63 sur). Equipos de semaforización trabajaron para corregir el inconveniente, mientras agentes civiles se encargaron de agilizar el tráfico. Estos equipos cumplen un papel clave en la atención rápida de fallas técnicas que afectan el orden vial.

La situación de movilidad de Bogotá, según la información recopilada de los reportes oficiales para este 27 de agosto, refleja la importancia de un monitoreo constante ante eventos imprevistos como manifestaciones o problemas técnicos, así como la colaboración de diferentes entidades y agentes civiles para mitigar el impacto en los ciudadanos.

¿Qué rutas de TransMilenio se vieron afectadas hoy en Bogotá por manifestaciones?

Las rutas más afectadas por manifestaciones este jueves fueron las que transitan por la troncal carrera décima, especialmente en las estaciones San Victorino y las Nieves, además de los corredores zonales en la carrera décima con calle 58. Las modificaciones incluyeron desvíos y detenciones parciales para garantizar la seguridad de usuarios y operadores.

¿Qué soluciones aplicaron las autoridades ante la falla semafórica en el sur de Bogotá?

Frente a la falla semafórica registrada en las intersecciones de Autosur con Nueva Bosa y Autosur con Bosa, la solución implementada incluyó la intervención inmediata del equipo de semaforización y el apoyo de agentes civiles, quienes orientaron el tráfico y ayudaron a reducir la congestión vial mientras se arreglaban los semáforos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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