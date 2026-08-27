Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá fue el escenario donde el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su Línea de Víctimas, Paz y Reconciliación, dio la bienvenida a las diez agrupaciones ganadoras de la 'Beca Hay Futuro Si Hay Paz: el legado de la Comisión de la Verdad desde las Artes', para el año 2026. Esta iniciativa, recogida por la Alcaldía mayor en el marco de su programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', busca impulsar procesos de creación artística enfocados en la apropiación social y la difusión de los contenidos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado en 2022. De acuerdo con la convocatoria, la meta central es visibilizar la diversidad de memorias y experiencias que ha dejado el conflicto armado en Colombia, así como fortalecer nuevas narrativas que contribuyan a la construcción de paz.

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Las agrupaciones seleccionadas desarrollarán actividades artísticas en localidades como Ciudad Bolívar, Los Mártires, Teusaquillo, San Cristóbal, Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Fontibón, La Candelaria, Engativá y Suba. Entre los grupos que resultaron ganadores se encuentran Afrovita, Corda Ensamble, Luciérnagas, Casa Alternativa, Tejidos Chakana, Proyecto Soma La Reina Roja, Corporación Comunicar, Rot Mill, Stroganoff Fundación Cultural y Bacatá Producciones. Cada uno recibirá un apoyo económico de 16 millones 500 mil pesos, haciendo parte de los 165 millones de pesos distribuidos en la convocatoria. Las tres categorías de participación se diseñaron para articular la visión de personas víctimas del conflicto armado, firmantes del acuerdo de paz y representantes del sector artístico y cultural de la ciudad.

Las propuestas seleccionadas comprenden proyectos interdisciplinares que involucran música, danza, artes plásticas, literatura y teatro. Esto permitirá a los habitantes de Bogotá experimentar una variedad artística que va desde música llanera y canto poético de mujeres afrodescendientes, hasta freestyle rap, danza urbana, danza contemporánea y teatro físico-ritual. Además, la memoria histórica será preservada mediante retratos tejidos en chaquira, instalaciones arquitectónicas en guadua a escala humana, libros-objeto interactivos y proyecciones audiovisuales. A través de estas iniciativas, las perspectivas de mujeres, jóvenes, artistas y personas que han enfrentado la violencia se presentarán desde una óptica sensible y comprometida con la reconciliación. Así, la cultura se convierte en un vehículo para la reflexión crítica sobre el pasado reciente del país y la consolidación de la paz en diversas localidades de Bogotá.

¿Qué es la 'Beca Hay Futuro Si Hay Paz' y en qué consiste el legado de la Comisión de la Verdad?

La 'Beca Hay Futuro Si Hay Paz' es una convocatoria del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que busca promover proyectos artísticos ligados a la memoria histórica y la construcción de paz. A través de esta beca, se incentiva la creación de obras inspiradas en los contenidos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, buscando que las artes visibilicen y reflexionen sobre las experiencias vividas durante el conflicto armado en Colombia.

¿Cuáles son las agrupaciones ganadoras y cómo se distribuirán sus proyectos artísticos en Bogotá?

Las agrupaciones ganadoras son Afrovita, Corda Ensamble, Luciérnagas, Casa Alternativa, Tejidos Chakana, Proyecto Soma La Reina Roja, Corporación Comunicar, Rot Mill, Stroganoff Fundación Cultural y Bacatá Producciones. Sus proyectos abarcarán diversas expresiones artísticas en localidades como Ciudad Bolívar, Los Mártires, Teusaquillo, San Cristóbal, Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Fontibón, La Candelaria, Engativá y Suba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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