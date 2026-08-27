Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta nuevamente un desafío importante en movilidad este jueves 27 de agosto, pues la ciudad continúa figurando entre las urbes con mayor congestión vehicular de Latinoamérica. Esta condición se ve acentuada actualmente por la ejecución de varias obras en los principales corredores viales, lo que incrementa los tiempos de desplazamiento y exige a la ciudadanía una planeación más detallada de sus trayectos diarios, según la información suministrada.

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En este contexto, la Secretaría de Movilidad recuerda a los habitantes de la capital que la medida de pico y placa estará vigente durante toda la jornada, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La restricción para hoy aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0. Así mismo, los taxis con placas terminadas en 5 y 6 tampoco podrán circular en este horario. Esta estrategia sigue vigente como uno de los principales mecanismos para disminuir el volumen vehicular en horas críticas, buscando prevenir colapsos en las vías, según datos entregados sobre la movilidad en Bogotá.

Respecto a la infraestructura vial, se reporta un alto flujo vehicular específicamente en el corredor de la avenida NQS (Norte-Quito-Sur), en sentido norte-sur, a la altura de la calle 13. En ese punto, la reducción de la vía a solo dos carriles en un tramo aproximado de 300 metros agrava la circulación y es fuente de demoras considerables. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas o prever mayores tiempos de traslado. Aunque el número exacto de vías alternativas no se menciona, la recomendación oficial es mantener atención a los reportes en tiempo real y a las novedades que puedan surgir durante el día.

En cuanto al sistema de transporte masivo, Transmilenio mantiene su operación regular; no se reportan cambios en frecuencias ni restricciones adicionales para este jueves según la información recopilada. La importancia de informarse antes de salir, revisar las novedades y respetar las restricciones evita sanciones y contribuye a mejorar la movilidad general de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el pico y placa a la movilidad en Bogotá hoy?

La medida de pico y placa, vigente de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 y taxis con placas finalizadas en 5 y 6, busca disminuir la cantidad de vehículos en circulación durante las horas pico, ayudando a reducir la congestión en puntos críticos de la ciudad.

¿Cuáles son las recomendaciones de movilidad ante las obras en la avenida NQS?

Autoridades sugieren planear los trayectos con anticipación y considerar rutas alternas en casos como el corredor de la avenida NQS, donde la reducción de carriles genera demoras; además, se recomienda estar atentos a los reportes de tráfico para evitar mayores contratiempos durante el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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