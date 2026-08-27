Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa en su apuesta por reverdecer y embellecer sus espacios urbanos gracias a la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. En esta ocasión, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) lideró una jornada de renaturalización en la localidad de Barrios Unidos, en colaboración con líderes ambientales, huerteros del brazo Salitre, estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Policía Comunitaria. El objetivo central fue la siembra de la Mutisia clematis, una planta endémica de Colombia y símbolo emblemático del JBB.

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De acuerdo con el propio Jardín Botánico, la Mutisia clematis es una especie trepadora cuya importancia radica en su representatividad para el país y su vínculo con la Expedición Botánica, proceso histórico que catalogó la diversidad vegetal nacional. Víctor Ardila, licenciado en biología y responsable de los procesos sociales sobre coberturas vegetales para Barrios Unidos y Chapinero, fue el encargado de presentar la planta a más de 30 asistentes. Ardila destacó la llegada de esta especie a los bosques urbanos fortalecidos por el JBB, subrayando que la Mutisia clematis es “un tesoro de la Expedición Botánica”.

Por otro lado, Alejandra Castro, líder ambiental e integrante del colectivo Semillas Libertarias Bacatá, profundizó sobre la historia de la Expedición Botánica. Ella resaltó que, aunque los españoles impulsaron estas investigaciones para aprovechar las propiedades de las plantas, el papel fundamental estuvo en los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas colombianas. Las comunidades locales fueron quienes realmente comprendieron y transmitieron el valor y los usos de la flora autóctona, conocimiento sin el cual la expedición no habría tenido éxito.

La jornada también contó con el respaldo directo de Cristian León, líder de la huerta comunitaria Muyso, quien aportó tierra obtenida a través de procesos de compostaje. Los líderes de Brazo recibieron una cartilla informativa sobre la Mutisia clematis, donde podrán registrar observaciones sobre el desarrollo de la planta, como la aparición de flores y zarcillos, en el marco de un proyecto piloto para evaluar su adaptación en los bosques urbanos. Según Víctor Ardila, si los resultados son favorables, la idea es replicar la siembra con un mayor número de plantas.

La actividad se realizó con la participación activa de grupos comunitarios como la red de cuidadores de Brazo Salitre, Semillas Libertarias Bacatá, la huerta comunitaria Myuso, Paquerx Unidos y la red del humedal Salitre, demostrando el compromiso ciudadano con el cuidado ambiental y el fortalecimiento de los ecosistemas urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Mutisia clematis y por qué es tan importante para el Jardín Botánico de Bogotá?

La Mutisia clematis es una planta trepadora endémica de Colombia y considerada un símbolo del Jardín Botánico de Bogotá. Su importancia recae en su representatividad nacional y su vínculo histórico con la Expedición Botánica, donde fue valorada como un "tesoro" gracias a los conocimientos indígenas sobre sus propiedades y su papel en el fortalecimiento de bosques urbanos.

¿Cómo aporta la renaturalización urbana a la conservación de especies emblemáticas en Bogotá?

Las jornadas de renaturalización urbana, como la liderada por el JBB en Barrios Unidos, permiten la recuperación y el fortalecimiento de especies nativas en la ciudad, involucrando a la comunidad en el monitoreo y cuidado de plantas emblemáticas. Esta labor conjunta entre entidades, colectivos ambientales y ciudadanía potencia la educación ambiental y la conservación del patrimonio vegetal local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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