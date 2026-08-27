Por: La Red Viral

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¿Quién le suministró talio a Alicia Graham? ¿Qué ocurrió durante su viaje a Italia? ¿Por qué regresó gravemente enferma? ¿Quién evitó que un examen positivo para talio quedara en su historia clínica? ¿Y quién tomó la decisión de cremar su cuerpo?

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Esas son algunas de las preguntas que planteó Daniel Muñoz durante una entrevista en La Red Viral con el periodista Florencio Sánchez, quien reveló la existencia de dos exámenes realizados a Graham en 2021 con resultados contradictorios.

(Lea también: Nuevas pistas en el caso de Zulma Guzmán: hallaron más pruebas escalofriantes)

El caso adquiere un giro todavía más inquietante por las personas que aparecen alrededor de esta historia. Alicia era esposa del reconocido economista Juan de Bedout, quien sostuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, señalada dentro de la investigación por el caso de las frambuesas contaminadas con talio que provocaron la muerte de dos jóvenes en Bogotá en abril de 2025.

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La coincidencia que ahora genera nuevas preguntas es estremecedora: Alicia Graham también habría tenido talio en su organismo años antes de aquella tragedia.

El viaje a Italia:

Uno de los momentos que más interrogantes generó durante la conversación fue cuando Muñoz puso sobre la mesa el viaje que Graham realizó a Italia junto con su esposo.

Según la familia Graham, Alicia había padecido cáncer y posteriormente viajó a Europa. Tras ese viaje, regresó a Colombia en un estado de salud tan delicado que tuvo que ser internada en la Fundación Santa Fe.

La pregunta de Daniel es inevitable: si posteriormente apareció talio en su organismo, ¿Quién se lo habría suministrado mientras estaba en Italia? Sánchez dejó claro que esa respuesta todavía no existe y que corresponde a la Fiscalía establecer qué ocurrió.

El periodista recordó además que Graham ya habría presentado anteriormente una intoxicación, lo que aumenta los interrogantes sobre quién podía tener acceso a ella y cómo habría sido suministrada la sustancia.

Florencio reveló dos exámenes que llegaron a sus manos y asegura que durante la hospitalización se practicaron esas dos pruebas para detectar talio. La primera resultó negativa y sí quedó incorporada a la historia clínica.

Pero una médica habría insistido ante los síntomas de la paciente y ordenó un segundo análisis. La muestra fue tomada el 3 de agosto de 2021, cuatro días después.

Según el documento revelado por Sánchez, el segundo examen fue positivo para talio y registró una concentración de 672,9168. De acuerdo con los especialistas consultados por el periodista, se trataría de una exposición elevada.

Sin embargo, ese resultado no apareció en la historia clínica de Alicia Graham.

Aquí surge una de las preguntas centrales planteadas por Daniel Muñoz: ¿Quién no quería que ese examen llegara a la clínica? ¿Fue simplemente una falla en el manejo de la información o alguien lo ocultó?

No existe, hasta ahora, una respuesta que permita asegurar que alguien lo escondió deliberadamente. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió.

La importancia del documento es enorme. Sánchez explicó que, de haberse conocido el resultado positivo, los médicos habrían podido activar una alerta ante una posible muerte violenta o no natural.

Alicia murió el 17 de agosto de 2021, después de permanecer 18 días hospitalizada. Su fallecimiento al parecer, fue asociado entonces con la enfermedad que había padecido, es decir, cáncer.

Después ocurrió otro hecho que ahora cobra especial importancia: su cuerpo fue cremado.

“¿Quién ordena cremar el cuerpo?”, preguntó Muñoz. Florencio respondió que él no tiene el dato exacto. Por lo que Daniel concluyó que hoy no existe un cuerpo que pueda ser sometido a nuevos análisis forenses.

Durante la entrevista, en La Red Viral, se recordó que Guzmán fue amante de Juan de Bedout. Sánchez explicó que ella misma le reconoció aquella relación en una entrevista previa y relató que la atracción entre ambos comenzó durante un evento en Cartagena años atrás.

Y ahí aparece la coincidencia que vuelve el caso todavía más desconcertante: años después, el talio aparece relacionado con distintas tragedias dentro del mismo entorno familiar.

La señora Graham murió en 2021. En abril de 2025, su hija murió intoxicada con talio tras consumir frambuesas contaminadas. Otra joven también falleció y otro hijo de Juan de Bedout resultó intoxicado, aunque sobrevivió.

Sánchez insistió en que no está probado que Guzmán haya participado en la muerte de Alicia Graham y que cualquier responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades.

(Vea también: Hermano de Zulma Guzmán rompió el silencio y dio detalles: “Llevábamos más de 7 años sin tener contacto”)

Sin embargo, durante la entrevista también se mencionó el hallazgo de dos frascos con talio, guantes y un disfraz en el casillero 314 del Club El Nogal, que, según Sánchez, estaba relacionado con Guzmán.

Zulma permanece detenida en el Reino Unido mientras avanza el proceso para determinar su eventual extradición a Colombia.

Preguntas que, por ahora, siguen sin una respuesta judicial definitiva y que ponen nuevamente bajo la lupa una muerte ocurrida en 2021 que inicialmente no despertó las sospechas que genera hoy.

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