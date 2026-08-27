Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El 19 de junio de 2019, la vida de la psicóloga Liz Marian Rengifo terminó de manera violenta cuando un sicario la atacó dentro de una buseta en el Valle del Cauca. En ese momento, el crimen parecía responder a un hecho de inseguridad o a un ataque dirigido por motivos desconocidos. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, el caso tomó un giro mucho más complejo y doloroso: detrás del homicidio estaría su propia familia.

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Según la investigación, el asesinato habría sido planeado por el medio hermano de Liz Marian y su madre, quienes presuntamente buscaban quedarse con un millonario patrimonio. La hipótesis de las autoridades sostiene que el crimen no fue producto del azar, sino que habría existido una planificación para eliminar a la víctima y posteriormente acceder al control de sus bienes.

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La escena del crimen y los elementos recopilados durante la investigación permitieron a las autoridades avanzar hacia los familiares de la psicóloga como presuntos responsables intelectuales. Así, lo que inicialmente parecía un homicidio cometido por un desconocido terminó convertido en una investigación que puso el foco dentro del propio núcleo familiar.

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El caso también abrió una pregunta que sigue generando indignación: ¿Cómo es posible que, pese a las pruebas recopiladas durante el proceso, los señalados continúen en libertad?

Los acusados quedaron en libertad por vencimiento de términos, una figura jurídica que opera cuando transcurren los plazos establecidos para mantener a una persona privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial, sin que esto signifique que hayan sido declarados inocentes.

La situación resulta aún más polémica para la familia de Liz Marian porque, de acuerdo con la información del caso, los señalados continúan administrando los bienes relacionados con el patrimonio que habría motivado el crimen. Es decir, mientras la justicia intenta establecer responsabilidades definitivas por el asesinato, quienes aparecen vinculados a la investigación mantienen el control de los bienes.

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A siete años del homicidio, el caso de Liz Marian Rengifo sigue marcado por interrogantes sobre quién ordenó su muerte, cuál fue el verdadero móvil y qué ocurrió con su patrimonio después de su asesinato.

La historia expone una de las caras más oscuras de los conflictos familiares: cuando el dinero y la ambición pueden terminar convirtiendo a los seres más cercanos en los principales sospechosos de una tragedia. Para sus allegados, la lucha ahora no solo es por esclarecer el crimen, sino también por recuperar la justicia y determinar qué sucedió realmente con los bienes de la psicóloga asesinada.

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