Aún sigue la consternación por el ataque armado que dejó un muerto y cuatro heridos en el barrio Lomas, en el sur de Bogotá. Un video evidenció cómo fue el momento de este atentado.

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Las imágenes de cámaras de seguridad, filmadas durante la tarde del pasado lunes 24 de agosto, revelaron cuando un grupo de hombres estaba reunido en medio de una charla en un parqueadero de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Segundos después, dos sujetos armados subieron por una loma y abren fuego contra las personas, quienes trataron de huir.

Uno de los presentes cayó sobre la arena del estacionamiento debido a las heridas de bala y falleció en el lugar. El resto del grupo se fue hacia la vía contigua, mientras los sicarios los corretearon para dispararles, dejando a cuatro heridos, incluyendo a una mujer.

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#BOGOTÁ. Aparece video del momento exacto en que hombres armados dispararon contra un grupo de personas la tarde de ayer 24AGO, en el b/Lomas, loc/Rafael Uribe. ​El ataque dejó una persona muerta y tres más heridas, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios. Según… https://t.co/srgwdPJfxL pic.twitter.com/JGaVTIwNWH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 25, 2026

¿Qué se sabe de la balacera en un parqueadero de Bogotá?

Al lugar llegaron miembros de la Policía para acordonar la zona, mientras el CTI hizo el levantamiento del cadáver y prosiguió con las investigaciones. Las imágenes de la cámara y lo recopilado por las autoridades permitió descartar un posible caso de robo.

Sumado a ello, a las personas no les quitaron ningún material valioso u otro tipo de pertenencia. Por ahora, una de las hipótesis que más toma fuerza es que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

Sumado a ello, uno de los presentes tendría antecedentes y, durante el ataque, tenía un brazalete electrónico del Inpec.

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