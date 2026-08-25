El presidente Abelardo De la Espriella se reunió este martes 25 de agosto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y puso sobre la mesa varios de los proyectos que, según anunció, serán prioridad en la nueva etapa de articulación entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

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(Vea también: De la Espriella nombró gerente para Bogotá, pero hizo aclaración: “No llega a competir con la Alcaldía”)

Uno de los anuncios que más llamaron la atención estuvo relacionado con el Metro de Bogotá. De la Espriella aseguró que la Nación y la Alcaldía trabajarán conjuntamente no solamente para garantizar que la primera línea llegue a su terminación, sino también para impulsar las siguientes fases del sistema.

El mandatario habló de las líneas 1, 2, 3 y 4, aunque cada una se encuentra en un nivel diferente de desarrollo.

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“Tenemos que garantizar desde el Gobierno Nacional, articulados con la Alcaldía Mayor, que la línea primera del metro continúe avanzando hasta su terminación”, afirmó De la Espriella.

Después, amplió la apuesta para el futuro de la movilidad de la capital.

De la Espriella habló de las cuatro líneas del Metro de Bogotá

La primera prioridad mencionada por el presidente es la línea 1 del Metro de Bogotá, cuya construcción deberá continuar hasta completar el proyecto.

De la Espriella señaló que el Gobierno Nacional hará lo que corresponda para contribuir a que esta obra llegue a buen término y aseguró que el objetivo será trabajar de manera articulada con la administración de Galán.

Pero el anuncio fue más allá de la primera línea. El presidente afirmó que también buscarán sacar adelante la Línea 2, mientras que planteó avanzar en la factibilidad de la Línea 3.

Para la Línea 4, el planteamiento todavía está en una fase más preliminar. De la Espriella habló de “comenzar a soñar y a proyectar” este nuevo trazado para Bogotá.

Su objetivo, según explicó, es que Bogotá tenga una verdadera red de transporte masivo planeada con visión de largo plazo, bajo criterios técnicos y sin sesgos políticos o ideológicos.

La apuesta por ampliar la red del metro se suma a una nueva etapa de coordinación entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, encabezada por Galán.

Regiotram y PTAR Canoas también están en la agenda

El Metro no fue el único proyecto de infraestructura mencionado durante el encuentro. De la Espriella anunció que el Gobierno Nacional y el Distrito también articularán esfuerzos alrededor del Regiotram, sistema que consideró fundamental para mejorar la conexión entre Bogotá y Cundinamarca.

El mandatario incluyó además a la PTAR Canoas entre las obras estratégicas que serán revisadas conjuntamente.

De acuerdo con su planteamiento, este proyecto resulta fundamental para avanzar en la recuperación del río Bogotá, por lo que también hará parte de la agenda de articulación entre la Nación y el Distrito.

La intención, según explicó, no será limitar la agenda a grandes obras de infraestructura. El Gobierno también revisará proyectos relacionados con infraestructura vial, vivienda, renovación urbana y servicios públicos.

De esta manera, la reunión con Galán pretende abrir una etapa de coordinación directa alrededor de los proyectos considerados estratégicos para el futuro de la capital.

El presidente insistió en que Bogotá necesita que la Alcaldía Mayor, las alcaldías locales y el Gobierno Nacional trabajen conjuntamente para sacar adelante estas iniciativas.

De la Espriella y Galán también hablaron de seguridad

Otro de los asuntos centrales de la reunión fue la seguridad de Bogotá.

De la Espriella aseguró que este tema será una “prioridad absoluta” de su Gobierno y anunció que trabajará junto con Galán para fortalecer diferentes capacidades destinadas a combatir la delincuencia en la capital.

Entre los aspectos que mencionó están el pie de fuerza, la inteligencia, la tecnología y las capacidades de seguridad urbana.

El presidente planteó que las autoridades nacionales, distritales y la Fuerza Pública deben actuar coordinadamente frente al crimen organizado. “En seguridad, el Gobierno Nacional, la Alcaldía y la Fuerza Pública tenemos que actuar como un solo cuerpo”, afirmó.

De la Espriella también enumeró algunas de las situaciones que, según dijo, deben poder evitar los ciudadanos: caminar tranquilamente por sus barrios, utilizar el transporte público sin sufrir acoso, abrir negocios sin ser víctimas de extorsión, estudiar, trabajar y regresar a sus hogares sin miedo.

El presidente presentó esta nueva etapa de trabajo con Bogotá como una oportunidad para dejar de lado las diferencias políticas cuando estén en juego asuntos que afectan directamente a los ciudadanos.

“Yo, al igual que muchas personas que viven en esta ciudad, un día hace muchos años vine con una maleta de sueños a Bogotá”, afirmó De la Espriella, quien añadió que la capital está “en el corazón del Tigre”.

El mandatario aseguró que desde el Gobierno Nacional tiene la intención de ayudar a resolver los principales problemas de Bogotá y trabajar de manera conjunta con la administración de Galán.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.