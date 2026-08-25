Por: El Espectador

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El gerente del Metro de Bogotá, Leonídas Narváez, enfrenta actualmente una serie de cuestionamientos asociados al mayor proyecto de movilidad en la capital del país. Entre las preocupaciones principales se encuentra una denuncia por presunta corrupción, la muerte de un trabajador en una de las estaciones, las advertencias de la interventoría relacionadas con retrasos en ciertos frentes de obra y el seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental. Según Narváez, todas estas situaciones están siendo investigadas y abordadas con rapidez, con el objetivo de cumplirle a la ciudadanía la promesa de poner en operación la primera línea del metro en marzo de 2028.

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Para sostener el ritmo de las obras, la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán ha definido varios hitos que deben cumplirse antes de finalizar el año. Entre estos objetivos se encuentra la culminación de tres estaciones y la construcción de 17 kilómetros de viaducto. De hecho, se espera que, para finales de este mes, esté lista la unión de las vías por donde circularán los trenes a la altura de la calle 26 con avenida Caracas, en el centro de Bogotá. El alcalde ha señalado: “Para enero debemos terminar el viaducto y tres meses después lo relacionado con las vías férreas”, y agrega que la meta para este año consiste también en que lleguen los 30 trenes requeridos, de los cuales, hasta el momento, 17 ya están en la ciudad.

Sin embargo, los desafíos no se limitan al área constructiva. El megaproyecto del metro, que implica una inversión de 29 billones de pesos colombianos (COP), enfrenta el reto fundamental de transformar la movilidad para millones de ciudadanos. Según el TomTom Traffic Index, Bogotá es actualmente una de las ciudades más congestionadas y lentas del mundo, donde los desplazamientos suelen tomar varias horas. La promesa central radica en disminuir los tiempos de recorrido: se aspira a pasar de dos horas a solo 27 minutos en el trayecto desde el sur al norte de la ciudad una vez el sistema esté en funcionamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se espera que entre en funcionamiento la primera línea del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el gerente Leonídas Narváez y la administración distrital, el compromiso es que la primera línea esté en operación para marzo de 2028, siempre y cuando se cumplan los hitos previstos y los retos actuales puedan ser resueltos a tiempo.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el proyecto del Metro de Bogotá?

Los desafíos más importantes incluyen una denuncia por presunta corrupción, la muerte de un trabajador, alertas de la interventoría sobre retrasos en la obra y el cumplimiento del plan de manejo ambiental, además del reto de transformar la movilidad en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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