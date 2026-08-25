Por: Portal Bogotá

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Luego de que un ciudadano alertara sobre una serpiente escondida en el motor de un vehículo familiar en el barrio El Jardín, en la localidad de Bosa, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Policía Ambiental y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) actuaron de forma conjunta para recuperar de manera segura una boa de aproximadamente 2,5 metros. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el ejemplar fue rescatado sin contratiempos y trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la SDA. Allí, la serpiente permanece bajo el cuidado de profesionales especializados, quienes realizan evaluaciones médicas, biológicas y nutricionales para estabilizarla y conocer su estado de salud actual.

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Sobre la presencia inusual de este animal silvestre en una zona urbana del Distrito Capital, el subsecretario de Control Ambiental, Fabian Caicedo Carrascal, indicó que existen dos hipótesis principales. Por un lado, la boa pudo haber llegado a la ciudad como “polizón”, oculta en una parte del vehículo de la familia, el cual había estado días antes en el municipio de Viotá, Cundinamarca. La otra posibilidad es que el animal esté asociado a un caso de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre y, posteriormente, haya escapado o sido abandonado en la zona urbana. Estas explicaciones son evaluadas actualmente por la SDA.

Es importante aclarar, según las autoridades ambientales, que las boas no son especies propias de la sabana ni del Distrito Capital; habitan exclusivamente en zonas cálidas de menor altitud, como bosques húmedos, secos tropicales y áreas agrícolas del país. Por lo tanto, la aparición de esta serpiente en Bogotá no implica que provenga de ecosistemas nativos locales, ni del río Bogotá.

Aunque las boas no son venenosas y su método de caza es la constricción —es decir, atrapan y asfixian a sus presas rodeándolas con su cuerpo—, la recomendación es no manipularlas y reportar su presencia a las autoridades. Los canales sugeridos son las líneas telefónicas de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Línea de Emergencias 123.

Además, durante la administración Galán se han recuperado en la ciudad cerca de 15.000 animales silvestres, de los cuales 1.489 fueron víctimas del tráfico ilegal. Un alto porcentaje de ellos ha retornado a la vida silvestre, gracias a las acciones de liberación desarrolladas por la Secretaría y otras entidades en áreas protegidas y departamentos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué pueden aparecer boas en zonas urbanas como Bogotá?

Las autoridades contemplan dos posibles razones para que una boa aparezca en Bogotá: la primera es que viaje oculta en un vehículo proveniente de municipios de clima cálido, y la segunda está relacionada con casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre, donde las serpientes pueden escapar o ser abandonadas posteriormente. Ninguna de estas situaciones implica que haya poblaciones nativas de boa en la ciudad.

¿Qué debe hacer usted si encuentra una serpiente silvestre como la boa en Bogotá?

La recomendación de la Secretaría Distrital de Ambiente y otras autoridades es mantener la distancia, no intentar manipular ni capturar el animal y reportar el hallazgo a los números oficiales o a la Línea de Emergencias 123, lo cual permite una intervención segura tanto para la fauna como para los ciudadanos. Además, ¿qué significa constricción, el método de caza usado por la boa? Es una forma de captura en la que la serpiente aprieta a su presa hasta asfixiarla, en vez de utilizar veneno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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