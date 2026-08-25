Por: Portal Bogotá

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El próximo 26 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá llevará a cabo una amplia jornada de vacunación dirigida a todas las personas, quienes deben acercarse a cualquiera de los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Salud, portando su documento de identidad. El llamado que realiza la entidad está enfocado en que la ciudadanía inicie, continúe o complete su esquema de vacunación, asegurando la protección contra múltiples enfermedades.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la campaña busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras, con énfasis especial en la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que está dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años. La importancia de estas jornadas radica en su aporte a la salud pública, evitando brotes y complicaciones prevenibles mediante inmunización, tal como destaca la autoridad sanitaria local.

Los puntos de vacunación estarán operativos a partir de las 8:00 a. m. y se organizan estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de gran afluencia de personas, distribuidos en toda la ciudad. Bogotá cuenta, además, con más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), lo que garantiza el acceso constante y oportuno a los servicios de inmunización. La ubicación y detalles de estos puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales, con el propósito de facilitar la consulta ciudadana y asegurar la cobertura en todos los sectores de la capital, según información de la Secretaría Distrital de Salud.

Para la población priorizada, especialmente gestantes y personas mayores de 60 años, la vacunación contra la fiebre amarilla se realiza únicamente en sitios autorizados designados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB, conocidas como EPS), donde se brinda valoración médica y acompañamiento especializado, procurando que la aplicación sea segura para estos grupos poblacionales.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 26 de agosto de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud pone a disposición de la ciudadanía un enlace oficial donde se pueden consultar los puntos de vacunación actualizados para esa jornada. Además, tanto redes sociales como páginas oficiales actualizan diariamente la información respecto a lugares y horarios.

¿Qué enfermedades se previenen en la jornada de vacunación en Bogotá y qué significa VPH?

Durante la jornada se aplican vacunas que previenen poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras. VPH es la sigla de Virus del Papiloma Humano, un microorganismo que puede causar infecciones en la piel y las mucosas, siendo importante su prevención en niñas y niños de 9 a 17 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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