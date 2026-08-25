Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La seguridad vial sigue siendo un compromiso fundamental en la capital, y así lo reafirma la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá con la instalación de nuevas Cámaras Salvavidas en corredores clave como las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. De acuerdo con la información de la SDM, estos dispositivos buscan prevenir siniestros en las vías, promover el respeto por los límites de velocidad y, ante todo, resguardar la vida de quienes transitan por la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Según análisis de la SDM, si los conductores respetan los límites de velocidad y las normas de tránsito en los puntos intervenidos con estas cámaras, las previsiones estiman que se podrán salvar cerca de 50 vidas y evitar alrededor de 900 personas lesionadas en los próximos cuatro años. El proceso de selección de los tramos priorizados se basó en criterios técnicos como la siniestralidad, el exceso de velocidad, la presencia de conductas de riesgo y las características del entorno, que en muchos casos incluyen la cercanía a instituciones educativas y hospitales, aumentando el flujo peatonal y, por lo tanto, la necesidad de mayores controles.

Estos dispositivos cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se destacan por su tecnología de última generación. Ofrecen cobertura ampliada y la capacidad de monitorear varios eventos en tiempo real. Su conexión con el Centro Estratégico de Movilidad (CEM) facilita la toma de decisiones rápidas y fortalece el sistema de seguridad en las vías.

Las Cámaras Salvavidas, junto con otras medidas como los resaltos, urbanismo táctico y señalización, han mostrado resultados positivos. Por ejemplo, la implementación de resaltos ha permitido reducir hasta en 84 % las fatalidades y en 54 % las lesiones de peatones, ciclistas y motociclistas en los sectores intervenidos. El exceso de velocidad sigue siendo el principal factor en la gravedad de los siniestros, lo que hace indispensable fortalecer los sistemas de control y prevención.

Respecto al funcionamiento, una vez una cámara detecta una presunta infracción, el radar mide la velocidad y el sistema registra la placa, que se cruza con la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Un agente de tránsito revisa el expediente generado para validar la evidencia y determinar la procedencia de la sanción, permitiendo la impugnación en caso de desacuerdo.

La fase pedagógica para las primeras cámaras irá del 4 al 11 de septiembre y la fase sancionatoria iniciará el 12 del mismo mes, con puntos debidamente señalizados para informar a la ciudadanía, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Dónde estarán ubicadas las nuevas Cámaras Salvavidas en Bogotá?

Las nuevas Cámaras Salvavidas estarán instaladas en corredores estratégicos como la avenida NQS, Las Américas y El Dorado, específicamente en intersecciones como calle 25A, calle 9 y carrera 58. Los puntos han sido seleccionados basado en análisis de siniestralidad, exceso de velocidad y flujo de personas, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué infracciones de tránsito detectan las Cámaras Salvavidas?

Las cámaras detectan infracciones como exceso de velocidad, circulación por zonas restringidas o en horas prohibidas, no realizar revisión técnico-mecánica, conducir sin portar los seguros obligatorios y no detenerse ante un semáforo en rojo. Toda la evidencia es revisada por un agente, asegurando un proceso legal y transparente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z