Por: El Espectador

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El debate sobre la efectividad de las cámaras de fotodetección en Bogotá marca un nuevo capítulo tras el anuncio del Gobierno Nacional de revisar estos dispositivos en todo el país. Mientras esto ocurre, la administración distrital asegura que la fotodetección es una herramienta clave para reducir la velocidad y controlar conductas de riesgo en las vías. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad advierte una importante limitación: actualmente, de las 81 cámaras autorizadas, solo 46 se encuentran activas y operando, mientras que 35 fueron suspendidas por diferentes causas.

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Según datos recopilados por la concejal Rocío Dussan y reportados por la Secretaría de Movilidad, la principal causa de suspensión es el vandalismo o daño físico, que afecta a 16 cámaras, el 45,7 % de los dispositivos suspendidos. Ocho cámaras aún no han sido instaladas en los puntos autorizados, cinco están fuera de funcionamiento debido a obras de infraestructura, cuatro corresponden a móviles y no están activas, y las restantes dos presentan otros motivos como fallas técnicas o desmontaje. Esta situación plantea un reto evidente para la administración de Bogotá, justo cuando mantiene su defensa del sistema y proyecta la instalación de nuevos dispositivos, especialmente en corredores viales como las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

La información de la Secretaría de Movilidad detalla que la mayor concentración de cámaras suspendidas se presenta en cuatro localidades: Suba, con nueve dispositivos fuera de servicio; Usaquén, con seis; Kennedy, con cinco; y Chapinero, con tres. En barrios como Kennedy y Chapinero, el fenómeno del vandalismo ha sido particularmente destacado, pues varias cámaras han sido inutilizadas por daños intencionales en la vía pública.

Respecto a la operatividad, el control por exceso de velocidad se concentra en la Autopista Norte, que figura como el corredor con mayor cantidad de comparendos por la infracción C29, especialmente en puntos como la calle 95 y la calle 102A. Tan solo en este sector, la Secretaría de Movilidad reporta 789.587 multas por exceder los límites permitidos, aunque se aclara que esto no necesariamente implica mayor siniestralidad, ya que otros factores como el volumen vehicular y la ubicación de los dispositivos influyen en la cifra.

Las estadísticas también evidencian que entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, aunque solo circula el 15 % del tráfico diario, el 28,5 % de las muertes en accidentes de tránsito ocurre en ese horario, con un 5,4 % de conductores superando los límites de velocidad establecidos. Así, la relación entre la fatalidad y la velocidad nocturna alimenta la discusión sobre la pertinencia y los efectos de la fotodetección.

Finalmente, el Ministerio de Transporte señaló que la revisión a nivel nacional abordará la legalidad y justificación técnica de las cámaras existentes, mientras Bogotá defiende que su sistema se ajusta a la normativa y contribuye a salvar vidas, con estimaciones de hasta un 30 % de reducción en muertes en corredores vigilados entre 2022 y 2024. El reto ahora es identificar cómo afecta la suspensión de dispositivos a la política de seguridad vial y de qué forma puede optimizarse su uso y cobertura en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron tantas cámaras de fotodetección en Bogotá?

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y la concejal Rocío Dussan, la principal causa de suspensión de las cámaras en Bogotá es el vandalismo o daño físico, que afecta al 45,7 % de los dispositivos fuera de servicio. Otras razones incluyen la no instalación de los equipos en puntos aprobados, suspensión temporal por obras, uso como cámaras móviles y fallas técnicas específicas.

¿Cuál es el impacto de las cámaras de fotodetección en la reducción de muertes viales en Bogotá?

Según estimaciones de la Secretaría de Movilidad, los corredores con cámaras de fotodetección experimentaron una reducción promedio del 30 % en muertes viales entre 2022 y 2024 frente a vías similares sin dispositivos, además de evitar anualmente 42 muertes y cerca de 1.700 lesionados. Estas cifras respaldan la posición del Distrito sobre su utilidad en la seguridad vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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