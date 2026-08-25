Por: Portal Bogotá

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Bogotá ya se prepara para vivir una de las celebraciones culturales más esperadas del año: el Festival Jazz al Parque 2026, que llega a su edición número 29 y tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en el parque El Country, en la capital del país. De acuerdo con la información destacada por el portal institucional de Bogotá, esta edición propone una experiencia donde el jazz se convierte en un lenguaje que dialoga con las músicas, ritmos y tradiciones de la región. La entrada será completamente gratuita, lo que facilita el acceso a todos los ciudadanos interesados en sumergirse en el mundo del jazz y sus múltiples fusiones.

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Como parte de la antesala al evento, el Festival ha presentado oficialmente la imagen que identificará la versión de 2026. Según la divulgación del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la imagen ha sido desarrollada por el ilustrador Daniel Camilo Vargas Barrios, conocido en redes sociales como @varbailustra. Su propuesta visual se inspira en la atmósfera de los atardeceres y noches de verano bogotanos y transforma el piano en un simbólico escenario central, en torno al cual confluyen músicos, instrumentos, naturaleza y arquitectura. Cada personaje retratado interpreta formas diversas de vivir la música, construyendo una escena colectiva, dinámica y multicultural, representativa del espíritu del festival y de Bogotá.

La curaduría de este año pone el foco en la riqueza del jazz latinoamericano, bajo la premisa ‘#ElJazzDeLatinoamérica’. Según la página oficial del festival, la programación busca posicionar a Latinoamérica en el centro de la tradición jazzística, explorando cómo se entreteje este género con las expresiones musicales propias de la región. Países como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile figuran entre aquellos cuya influencia ha sido clave en el desarrollo y transformación del jazz en el continente. A través del festival, se reconoce el aporte de músicos que durante décadas han fusionado instrumentos, ritmos populares y la característica improvisación del género, ampliando las fronteras sonoras del jazz al incorporar elementos identitarios de sus propias culturas.

Con una imagen vibrante y colorida que celebra la espontaneidad e improvisación de este lenguaje musical, el Festival Jazz al Parque 2026 se proyecta no solo como un evento de conciertos, sino como un espacio de encuentro, descubrimiento y reconocimiento de la identidad cultural latinoamericana a través del jazz.

¿Cuándo se va a celebrar el Festival Jazz al Parque 2026 en Bogotá?

El Festival Jazz al Parque 2026 está programado para los días 12 y 13 de septiembre y se llevará a cabo en el parque El Country de Bogotá. La entrada será gratuita para quienes deseen disfrutar de la programación musical y cultural del evento.

¿Qué propuesta visual caracteriza al Festival Jazz al Parque 2026 y quién la creó?

La imagen oficial del Festival Jazz al Parque 2026 fue realizada por Daniel Camilo Vargas Barrios, ilustrador conocido como @varbailustra. La propuesta visual convierte el piano en el eje central de una escena donde músicos, naturaleza y arquitectura bogotana se encuentran, transmitiendo el carácter vibrante, calmado e improvisado del jazz en diálogo con la ciudad y sus tradiciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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