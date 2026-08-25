Por: Canal Uno

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Dolly Parton murió a los 80 años, dejando una de las carreras más reconocidas de la música country y una huella que trascendió ese género.

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La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales oficiales de la artista. Bryan Seever, sobrino de Parton y quien además se desempeñaba como su jefe de seguridad, fue el encargado de comunicar el fallecimiento mediante un video.

Con una trayectoria de varias décadas, Parton consiguió convertirse en una figura central de la música estadounidense. Su trabajo como cantante y compositora le permitió construir un repertorio que permaneció vigente a través de distintas generaciones.

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Sus canciones más recordadas

Entre las obras que marcaron su carrera aparecen ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’ , dos canciones que terminaron convirtiéndose en referentes de la música popular.

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‘I Will Always Love You’ tuvo además una enorme repercusión a partir de la interpretación de Whitney Houston. La canción, sin embargo, nació de la propia Parton y quedó como una de las composiciones más importantes de su trayectoria.

Según explicó su sobrino tras confirmar la muerte, la cantante quería que la frase asociada a esta última canción acompañara su despedida.

Una carrera más allá del country

El legado de Parton no se limitó a la música. A lo largo de su trayectoria también desarrolló una carrera como actriz y consiguió convertirse en una personalidad reconocida dentro de la cultura popular.

Su influencia se extendió durante décadas y la convirtió en una de las principales representantes del country. Su capacidad para combinar la interpretación y la composición fue fundamental para mantener su presencia en la industria durante tanto tiempo.

A los 80 años, Dolly Parton deja como legado una extensa carrera artística y canciones que hicieron parte de la historia de la música estadounidense.

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