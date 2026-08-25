Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Dolly Parton, símbolo irrepetible de la música country, falleció este martes 25 de agosto en Nashville, Tennessee, a los 80 años, de acuerdo con la información confirmada por su familia en redes sociales. Aunque la noticia fue publicada mediante un video emotivo por Bryan Seaver, sobrino de la artista, el motivo de su muerte no fue revelado y sus representantes guardan reserva sobre los problemas de salud que enfrentó en los últimos meses. La artista había hablado recientemente sobre sus dificultades físicas y mencionó que, hasta último momento, siguió trabajando en sus proyectos. La preocupación sobre su salud venía en aumento tras diversas cancelaciones y ajustes en sus compromisos, pero ni su círculo familiar ni sus voceros han hecho pública alguna enfermedad específica ni si esto se relaciona con su deceso.

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Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, criándose entre 12 hermanos en una familia humilde de las montañas. Desde pequeña mostró su talento, cantando en la iglesia y aprendiendo guitarra, y a los 13 años ya debutaba en el Grand Ole Opry, icónico escenario del country en Estados Unidos. Luego de graduarse de secundaria se mudó a Nashville, ciudad donde comenzó escribiendo canciones para otros artistas y, gracias a su colaboración con Porter Wagoner, ganó visibilidad televisiva. Finalmente logró consolidar su carrera como solista, escribiendo canciones que hoy son historia.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran ‘Jolene’, ‘Coat of Many Colors’, ‘9 to 5’ e ‘I Will Always Love You’, canción que años después alcanzó fama mundial en la voz de Whitney Houston para la película ‘The Bodyguard’. A lo largo de más de seis décadas, Parton vendió más de 100 millones de discos y recibió premios destacados. Según la Recording Academy, obtuvo 10 premios Grammy en 55 nominaciones, fue reconocida con el Lifetime Achievement Award (premio a la trayectoria) en 2011, y sus composiciones ingresaron al Grammy Hall of Fame.

Más allá de la música, su imagen trascendió en el cine, con actuaciones en películas como ‘9 to 5’ y ‘Steel Magnolias’. Fue también escritora, productora y una filántropa impactante. En 1995 fundó Dolly Parton’s Imagination Library, programa que regala millones de libros a niños en diferentes países, inspirado en las dificultades de su padre para leer.

Su vida personal estuvo marcada por la unión de casi seis décadas con Carl Dean, su esposo, quien falleció en marzo de 2025. Dolly, hasta cuatro días antes de su partida, insistía en sus deseos de seguir haciendo música y nuevos proyectos, como el montaje teatral ‘DOLLY: A True Original Musical’ planeado para Broadway en 2027. Su legado abarca no solo la riqueza musical, sino el poderoso mensaje de inspiración y superación personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de muerte de Dolly Parton?

Hasta el momento, la familia de Dolly Parton y sus representantes no han hecho pública la causa exacta de su fallecimiento. Aunque se sabía que atravesaba problemas de salud y esto motivó algunas cancelaciones recientes, ni sus allegados ni comunicados oficiales han confirmado si estos problemas estuvieron directamente relacionados con su muerte.

¿En qué consiste el programa Dolly Parton’s Imagination Library?

Dolly Parton’s Imagination Library es una iniciativa filantrópica fundada por la cantante en 1995, que consiste en el envío gratuito de libros a niños pequeños para fomentar la lectura desde edades tempranas. Inspirado en las dificultades de alfabetización de su padre, este programa está presente actualmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda, y ha logrado alcanzar a millones de beneficiarios.

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