Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno de Estados Unidos confirmó un plan para identificar y revocar visas de no inmigrante a extranjeros que hayan ingresado al país con permisos de turismo o negocios, y que posteriormente solicitaron asilo. Esta decisión, revelada por el Departamento de Estado, apunta específicamente a quienes usaron las visas B1, orientada a negocios, y B2, destinada a turismo. Según Associated Press, alrededor de 200.000 personas, que desde 2016 han presentado o están presentando solicitudes de asilo en Estados Unidos, podrían verse afectadas por esta iniciativa.

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Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado, precisó que la administración estadounidense colabora con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar los casos en que ciudadanos extranjeros aprovechan una visa de turismo o negocios para quedarse en el país bajo protección de asilo. "Obtener una visa para solicitar asilo es un fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa", sostuvo Piggott. Este señalamiento responde a la política de Estados Unidos, que otorga dichas visas bajo el supuesto de que el visitante retornará a su país de origen tras concluir su estadía temporal. Usar ese permiso para buscar asilo es para las autoridades un incumplimiento de las condiciones establecidas.

La política que propone el gobierno estadounidense forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración de Donald Trump para ejercer un mayor control sobre la migración. Entre, estas medidas, destacan restricciones más severas al ingreso y permanencia de extranjeros, en particular para quienes intentan permanecer mediante procesos como el asilo.

El Departamento de Estado considera que si se implementa este plan según lo anticipado, podría convertirse en una de las campañas más grandes de revocación de visas en la historia reciente del país. Además, de manera paralela, el gobierno estudia la posibilidad de imponer nuevas restricciones a trabajadores extranjeros que poseen la visa H-1B, con lo cual se mantiene una postura estricta respecto a las diferentes categorías de ingreso de extranjeros a Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A cuántas personas afectaría el plan de revocación de visas anunciado en Estados Unidos?

De acuerdo con Associated Press, alrededor de 200.000 extranjeros que han solicitado asilo o se encuentran en proceso desde 2016 bajo visas de turismo o negocios (B1 y B2) podrían verse afectados por la eventual revocación de estos permisos en Estados Unidos.

¿Qué significan las visas B1, B2 y H-1B en el sistema migratorio de Estados Unidos?

Según la información del Departamento de Estado, la visa B1 corresponde a visitas de negocios, la B2 a turismo y la H-1B está destinada a trabajadores extranjeros especializados. El uso indebido de las visas B1 y B2 para solicitar asilo constituye motivo de revocación.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.