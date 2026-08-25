Por: Caracol TV

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, delineó una estrategia directa y contundente para conseguir la asfixia económica de Irán, subrayando la determinación de Washington de aislar completamente al régimen iraní. La declaración de Bessent, citada por la agencia AFP, ofreció detalles inéditos sobre el papel del Tesoro en el escenario internacional: "En todo el mundo, nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado". El secretario explicó que los países que se nieguen a apoyar las sanciones estadounidenses compartirán el aislamiento impuesto a Irán y añadió que el presidente Donald Trump realiza gestiones directas con líderes internacionales para solicitar el cese de interacción con el gobierno iraní.

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En ese contexto, Washington se prepara para quitar acceso al sistema del dólar estadounidense a toda entidad que colabore con el lavado de dinero iraní, enfatizando que "nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses". El Departamento del Tesoro anunció, además, la imposición de medidas contra cinco sectores considerados esenciales para Irán: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Estas restricciones buscan desestabilizar aún más la ya precaria economía iraní, como parte de una estrategia que Bessent denominó "Día D económico" en una columna publicada en el diario Financial Times.

Este endurecimiento de las sanciones ocurre casi seis meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de bombardeos contra Irán, desatando así un conflicto estancado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado por Irán. Donald Trump, acorralado por la presión interna debido a las consecuencias económicas del enfrentamiento y al calor de las próximas elecciones legislativas, decidió priorizar las sanciones económicas sobre las amenazas militares, asegurando en su red Truth Social que "Irán está colapsando completamente".

La respuesta iraní ha sido desafiante. Desde la televisión estatal, el ministro de Economía de Irán, Ali Madanizadeh, aseguró que el país cuenta con un "plan de dos años" para enfrentar estas medidas y condicionó la reapertura de Ormuz al levantamiento de las sanciones. El vicecanciller Kazem Gharibabadi, por su parte, cuestionó la narrativa estadounidense, sugiriendo que la magnitud de la respuesta indica más un fracaso que una victoria para Washington. Paralelamente, Irán advirtió a los países que apoyen la campaña estadounidense que deberán asumir las consecuencias de sus decisiones. Históricamente, Irán enfrenta este tipo de sanciones desde la revolución islámica de 1979 y sostiene que este método no ha dado resultado para sus adversarios.

Mientras tanto, Pakistán ha buscado mediar en la crisis, aunque sin éxito hasta ahora. Finalmente, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aclaró que la imposición de sanciones no excluye la posibilidad de nuevas acciones militares, manteniendo abierta la amenaza sobre Teherán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la "asfixia económica" que aplica Estados Unidos contra Irán?

La "asfixia económica" mencionada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos se refiere a una estrategia de presión sostenida que consiste en cortar todos los canales que permiten a Irán acceder a recursos financieros y apoyar su economía. Esto incluye sanciones específicas que afectan sectores clave como el oro, los activos digitales, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo, así como la exclusión de Irán del sistema del dólar estadounidense, según lo declaró Bessent citado por la agencia AFP.

¿Cuáles son las condiciones de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con los anuncios del ministro de Economía de Irán, Ali Madanizadeh, y mencionados en la televisión estatal, el país ha cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y solo considerará su reapertura cuando Estados Unidos levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, retire las sanciones al petróleo y descongele los activos iraníes en el extranjero. Estas exigencias reflejan la postura de resistencia de Irán ante la campaña de sanciones estadounidenses.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.