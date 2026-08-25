Por: France 24

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El uso de drones rusos para atacar a civiles en Ucrania ha sido rotundamente condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con France 24, estas acciones, comúnmente conocidas como “safaris humanos”, han sido clasificadas por la ONU como “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”. La práctica consiste en que operadores de drones cargados con explosivos identifican y persiguen a civiles a lo largo de las líneas del frente, atacándolos deliberadamente y difundiendo en redes sociales estos actos con tono celebratorio.

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Una muestra clara ocurrió cuando el 3.er Cuerpo del ejército ruso publicó en Telegram un video en el que un joven ucraniano, vestido de civil y sin portar armas, era perseguido en bicicleta por un dron ruso cerca de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk. Aunque el video termina antes del impacto, los soldados afirmaban haber eliminado a un "combatiente enemigo". El medio ruso independiente Astra denunció que se trataba en realidad de un civil. La difusión de estas imágenes causó indignación mundial y llevó al ejército ruso a eliminar el video menos de 48 horas después.

Especialistas consultados por France 24, como Olga Tokariuk de Chatham House, destacan que los “safaris humanos” no son nuevos, pues desde hace dos años los drones rusos de corto alcance han atacado sistemáticamente a civiles, sobre todo en la región de Jersón, en el sur de Ucrania. Tokariuk explica que para protegerse, los habitantes han modificado su vida cotidiana: solo salen durante mal clima, conducen lo más rápido posible y evitan el cinturón de seguridad, todo para reducir el riesgo de ser alcanzados por un dron.

Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, desde finales de 2024 al menos 150 civiles han muerto y cientos más han resultado heridos en Jersón debido a estos ataques. Ivan Klyszcz, del Centre of Defence and Security de Tallin, señala que estos drones también golpean infraestructuras civiles, como clínicas y comercios, forzando a la población a huir. Testimonios citados por France 24 relatan que los operadores rusos de drones reciben la transmisión en tiempo real y es imposible que no sepan que están atacando a civiles desarmados, incluso niños o ancianos.

De acuerdo con Veronika Hinman, de la Universidad de Portsmouth, además de sembrar terror, los videos de ataques sirven como propaganda para recolectar fondos destinados a producir más drones, presentando las víctimas civiles como “combatientes enemigos”. Los expertos advierten que la impunidad con la que se han cometido estos actos podría propiciar que estas prácticas se repitan en otros escenarios de conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un “safari humano” y cómo se practica en la guerra de Ucrania?

Un “safari humano” es el término que describe la cacería deliberada de civiles mediante drones armados y controlados a distancia. En la guerra de Ucrania, operativos rusos utilizan estos drones para identificar, perseguir y atacar personas no combatientes, grabando los hechos para su difusión en redes sociales. La estrategia infunde terror, obliga a desplazamientos forzados y se ha documentado sobre todo en regiones como Jersón, donde la vida cotidiana de la población se ha visto profundamente alterada por el temor constante a estos ataques.

¿Por qué la ONU califica los ataques con drones rusos a civiles ucranianos como crímenes de guerra?

La ONU considera que los ataques deliberados de drones rusos contra civiles ucranianos constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad porque vulneran las normas internacionales que protegen a la población civil en contextos bélicos. De acuerdo con reportes citados por France 24, además de causar muertes y heridos, estas acciones promueven desplazamientos forzados y el terror generalizado, lo que justifica su calificación bajo parámetros del derecho internacional humanitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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