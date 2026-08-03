Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Catalina Gómez Ángel, periodista pereirana galardonada con el Reconocimiento a la Excelencia de la Fundación Gabo, fue invitada al coloquio “Los rostros cotidianos de la guerra”, donde compartió una reflexión profunda sobre la labor del periodismo en contextos de conflicto armado. De acuerdo con Gómez Ángel, cubrir una guerra no debería reducirse a narrar únicamente los enfrentamientos, sino que implica mostrar cómo esa realidad bélica afecta todos los ámbitos de la sociedad, desde la salud hasta la educación, tocando la vida de maestras, enfermeras y el ciudadano común. Así lo afirmó en su intervención durante el Festival Gabo, celebrado en Bogotá.

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En conversación con la agencia EFE y otros panelistas como el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, la venezolana Luz Mely Reyes y el caricaturista sudanés Khalid Albaih, Gómez Ángel sostuvo que el verdadero reto del periodismo de guerra radica en observar más allá del frente de batalla. Para ella, es fundamental explicar de qué forma la violencia impacta la cotidianidad y transforma la existencia de millones de personas en los países en conflicto.

Gómez Ángel compartió que sus primeras experiencias cubriendo la guerra en la ciudad siria de Alepo marcaron su perspectiva. Allí, comprendió que un mismo conflicto puede percibirse y vivirse desde múltiples realidades. Según sus palabras, “…cada persona está viviendo esa experiencia desde puntos de vista distintos. Hay que contar esa doble realidad que se vive en los conflictos”. Esta observación resalta la importancia de una mirada más amplia, capaz de abarcar la diversidad de experiencias en situaciones de violencia.

La periodista también abordó los dilemas personales y éticos de su oficio. Reveló que hay historias que no ha publicado porque la afectan profundamente o porque no se ha sentido capaz de contarlas. Un ejemplo de ello fue el ataque ruso contra la estación de Kramatorsk, en Ucrania, donde murió la periodista Victoria Amelina. Gómez Ángel reconoció que, aunque conserva testimonios y videos de ese episodio, no ha encontrado el momento apropiado para relatarlo, considerando que la decisión es “muy personal”.

En el panel, Jon Lee Anderson destacó que las historias humanas logran reflejar mejor la realidad de la guerra que los enfoques tradicionales de algunos medios, mientras Luz Mely Reyes insistió en la necesidad de que el periodismo mantenga la atención sobre crisis que tienden a desaparecer de la agenda mediática. El espacio estuvo moderado por Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, como parte de la programación del 14 Festival Gabo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa cubrir una guerra desde una perspectiva cotidiana?

Cubrir una guerra desde una perspectiva cotidiana implica que el periodismo no sólo se centre en los combates o en los movimientos militares, sino que muestre cómo el conflicto afecta la vida diaria de todos los sectores de la sociedad, como la educación, la salud y el entorno laboral, según lo planteado por Catalina Gómez Ángel en el Festival Gabo.

¿Por qué Catalina Gómez Ángel decidió no publicar algunos relatos de guerra?

Catalina Gómez Ángel explicó que ha optado por no publicar ciertas historias porque la han afectado profundamente o no se siente preparada emocionalmente para relatarlas, como ocurrió con el ataque ruso en Kramatorsk, Ucrania. Según sus palabras, esta es una decisión “muy personal”, ligada a los límites humanos y éticos del oficio periodístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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