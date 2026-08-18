Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo este martes una conversación clave con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que abordaron la situación comercial entre ambos países en medio de la crisis que vive Colombia tras un devastador terremoto. De acuerdo con palabras del propio De la Espriella, este diálogo se centró en solicitar la suspensión temporal de los aranceles estadounidenses que actualmente afectan las exportaciones colombianas. El mandatario colombiano subrayó que existe disposición por parte del gobierno norteamericano para avanzar en el procedimiento requerido, aunque enfatizó que esto implica un trámite formal que debe cumplirse.

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Tal como informó De la Espriella, como parte de la estrategia para fortalecer las relaciones comerciales, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajaría ese mismo día a Washington para liderar personalmente las gestiones correspondientes. El presidente agradeció, además, el respaldo de los Estados Unidos durante la reciente tragedia, el cual ha incluido ayuda financiera, asistencia humanitaria y el despliegue de equipos de rescate. De la Espriella también insistió en la importancia de afianzar la alianza histórica entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en un momento de crisis nacional. Como expresó textualmente, “hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”.

La conversación con Marco Rubio fue precedida por una llamada de diez minutos entre De la Espriella y el presidente estadounidense Donald Trump. Según lo relatado por el jefe de Estado colombiano, en este contacto expresó su gratitud por el apoyo brindado por Estados Unidos frente al desastre natural, mencionando tanto la asistencia económica como la de los equipos de rescate. Trump, por su parte, transmitió sus condolencias por las víctimas del terremoto y extendió su solidaridad a las familias afectadas. En ese momento, De la Espriella señaló el enorme desafío que enfrenta el país: reconstruir Colombia en medio de una situación económica que calificó como difícil y apocalíptica.

Durante su intercambio con Trump, el presidente colombiano ya había formulado la petición inicial para que Estados Unidos reconsidere y suspenda temporalmente los elevados aranceles, una medida que según De la Espriella podría aliviar la presión sobre los empresarios colombianos, especialmente golpeados por las consecuencias del terremoto. Ambas conversaciones, en contexto, muestran el enfoque diplomático que lidera el gobierno colombiano, con el objetivo tanto de obtener apoyo internacional como de mejorar las condiciones económicas para la reconstrucción nacional. De la Espriella enfatizó reiteradamente la importancia de la relación Colombia-Estados Unidos como un pilar esencial para superar la emergencia actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella solicitó la suspensión temporal de aranceles a los productos colombianos?

La solicitud del presidente De la Espriella busca mitigar el impacto negativo que los aranceles estadounidenses tienen sobre los productos colombianos en un contexto de crisis nacional tras el terremoto. Según declaraciones dadas a conocer por el mandatario, la suspensión temporal de estos aranceles aliviaría a los empresarios del país, que atraviesan una de las coyunturas económicas más difíciles debido a los efectos del desastre natural y la situación financiera heredada.

¿Qué papel desempeñó Estados Unidos en la respuesta a la tragedia en Colombia, según el presidente De la Espriella?

Estados Unidos proporcionó apoyo de diferentes maneras, de acuerdo con lo informado por De la Espriella. Este respaldo incluyó ayuda económica, asistencia humanitaria y el envío de equipos de rescate para colaborar en la emergencia causada por el terremoto en Colombia. Las comunicaciones entre De la Espriella y altos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio y Donald Trump, resaltaron el fortalecimiento de la relación bilateral en momentos de crisis.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

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El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.