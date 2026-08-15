Por: Caracol TV

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Colombia ha tomado una decisión importante al formalizar su ingreso al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene como propósito enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen de alcance transnacional. De acuerdo con la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, quien brindó declaraciones en vivo a Noticias Caracol, la adhesión de Colombia a este programa representa un paso relevante para la seguridad regional y la prosperidad de los países involucrados.

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Según la información compartida por Noticias Caracol, Colombia se suma a otras 18 naciones como Argentina, Ecuador y El Salvador, que ya hacen parte del Escudo de las Américas. El objetivo principal, en palabras de Molano, es fortalecer la cooperación entre los países del hemisferio occidental y los diferentes organismos de seguridad estadounidenses. "Queremos un hemisferio que sea más seguro y más próspero", declaró la vocera, haciendo énfasis en que la seguridad es la base para alcanzar la prosperidad anhelada por las naciones participantes.

Molano explicó que una característica principal del programa es su enfoque en combatir organizaciones narcoterroristas que operan de manera transnacional, lo que significa que atraviesan fronteras y escapan a la capacidad de actuación individual de los gobiernos. Bajo esta lógica, la cooperación formalizada en el Escudo de las Américas permite sumar esfuerzos en acciones concretas y coordinadas, como ha sucedido en operaciones recientes en el Caribe.

Tocando un tema sensible como la posible llegada de tropas estadounidenses a Colombia, Molano fue clara en afirmar que toda decisión al respecto será coordinada con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y comunicada oportunamente, siempre en consenso con los gobiernos involucrados y buscando el beneficio compartido. Además, señaló que el programa contempla principalmente capacitaciones, intercambio de inteligencia y la realización de investigaciones en conjunto, en lugar de la llegada automática de efectivos al país.

Respecto a las ayudas humanitarias tras el reciente terremoto en Colombia, Molano informó a Noticias Caracol que Estados Unidos asignó 15,5 millones de dólares en ayuda financiera a cinco organizaciones internacionales con presencia en territorio colombiano. Desde el primer momento, el país norteamericano activó equipos especializados que ya colaboran en labores de búsqueda, rescate y evaluación estructural, poniendo a disposición experiencia internacional y recursos humanos autosuficientes para trabajar de la mano con autoridades locales.

¿Cuál es el propósito del Escudo de las Américas y cómo beneficia a Colombia?

El Escudo de las Américas busca fortalecer la cooperación frente al terrorismo, narcotráfico y crimen transnacional en el hemisferio occidental, permitiendo a países como Colombia recibir apoyo en capacitación, inteligencia y operaciones conjuntas. Según Noticias Caracol, esto contribuirá a incrementar la seguridad y prosperidad, objetivos compartidos por las naciones participantes.

¿La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas implica la llegada de tropas de Estados Unidos?

De acuerdo con Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, la incorporación al Escudo de las Américas no contempla automáticamente la presencia de tropas estadounidenses en Colombia. Toda decisión relacionada será tratada bilateralmente con cada gobierno y no responde a acuerdos generales del programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.