Nuevos detalles rodean el incidente ocurrido durante un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. El copiloto señalado de atacar con un cuchillo al capitán fue identificado como Hamam al-Hammami, ciudadano omaní de 29 años.

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Medios como The Wall Street Journal y CNN encontraron información sobre los antecedentes laborales del hombre. Fuentes citadas por esas publicaciones señalaron que al-Hammami había sido apartado de sus funciones como piloto en Omán debido a preocupaciones relacionadas con sus posiciones ideológicas.

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The Wall Street Journal indicó que el copiloto había sido “inhabilitado para volar” en Omán antes de su ingreso a Flydubai. No está claro si esas inquietudes fueron comunicadas a otros países o a compañías aéreas antes de su contratación.

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CNN también reconstruyó parte de su trayectoria profesional. Al-Hammami habría trabajado durante siete años en Oman Air y dejado esa compañía en febrero de 2025. Posteriormente pasó por Royal Air Maroc, donde habría estado entre junio de 2025 y enero de 2026.

CNN encontró un perfil de LinkedIn que posteriormente fue eliminado y que coincidía con los datos del señalado. También examinó publicaciones asociadas a cuentas con su nombre, aunque no fue posible establecer con certeza quién publicó algunos de esos contenidos.

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Entre las publicaciones había una grabación desde la cabina de un avión y contenido relacionado con figuras vinculadas a Al Qaeda. También apareció una imagen creada con inteligencia artificial de La Meca, Medina y Jerusalén. CNN encontró además publicaciones sobre el uso del niqab y los espacios laborales mixtos.

El incidente ocurrió durante el vuelo FZ1073, cuando el señalado habría atacado al capitán Smit Machchhar dentro de la cabina. La aeronave terminó en un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de que la situación fuera controlada.

Finalmente, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han pedido cautela mientras avanza la investigación. La GCAA confirmó un incidente de seguridad y señaló que algunos tripulantes resultaron heridos, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias y posibles motivos del caso.

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