Pasajero entró a la cabina para detener al copiloto

De acuerdo con los testimonios conocidos, Hayun escuchó gritos y decidió acercarse a la cabina. Allí encontró al capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india, herido tras ser atacado por su compañero de tripulación, un copiloto omaní.

Pese a sus heridas, Machchhar logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que Hayun y otros pasajeros intervinieran. El israelí ayudó a reducir al copiloto, mientras otras personas colaboraban para contenerlo y evitar que continuara interfiriendo con los controles del avión.

Hayun también tomó los mandos e intentó estabilizar la aeronave. Según relató posteriormente, tiró de los controles para levantar el avión, guiándose por lo que había visto en televisión. Sin embargo, la recuperación del vuelo también contó con la intervención de otros pilotos de Flydubai que viajaban a bordo y que finalmente se hicieron cargo de la aeronave.

Netanyahu recibió al pasajero en Israel

Tras la emergencia, el avión aterrizó en Tabuk, Arabia Saudita, donde las autoridades detuvieron al copiloto. Los pasajeros fueron trasladados posteriormente a Tel Aviv en otro vuelo, mientras el capitán Machchhar recibía atención médica.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció la actuación de quienes intervinieron para controlar la situación. A su llegada al aeropuerto Ben Gurion, se reunió con Hayun, quien todavía llevaba la camisa manchada de sangre que tenía durante el incidente. En imágenes difundidas tras el encuentro, el pasajero aparece acompañado de su hija y de personal de seguridad.

Yaniv Hayun, el fontanero israelí más duro que se ha visto: “Hay un programa que se llama Air Crash Investigation. Vi que, cuando un avión cae, hay que tirar de los mandos hacia atrás para nivelar el morro. Fueron solo unos segundos. No es que pilotara el avión.” Yaniv Iba de… pic.twitter.com/zOIFi1033Q — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM (@ACOM_es) October 1, 2026

Netanyahu también destacó la actuación del capitán Machchhar, quien, pese a estar herido, consiguió abrir la puerta de la cabina y facilitar la intervención de los pasajeros y la tripulación. El piloto indio fue hospitalizado en Arabia Saudita y, según la información divulgada por las autoridades de su país, se encontraba estable.

Investigan las causas del ataque

Las autoridades saudíes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar qué llevó al copiloto a atacar al capitán. Hasta el momento de los primeros reportes, no se había establecido un motivo confirmado.

Flydubai, por su parte, informó que el vuelo fue desviado y aterrizó de manera segura gracias a la intervención de la tripulación. La aerolínea también suspendió temporalmente sus vuelos hacia y desde Israel mientras avanzan las pesquisas.

El episodio abrió interrogantes sobre los controles de seguridad y los protocolos de las aerolíneas para responder a una emergencia dentro de la cabina. Mientras se esclarecen los hechos, la actuación de Hayun, del capitán herido y de los demás pasajeros y miembros de la tripulación fue determinante para que el vuelo pudiera terminar sin una tragedia mayor.