La tensión vivida a bordo del vuelo comercial de FlyDubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv sigue revelando detalles escalofriantes tras su desvío de emergencia hacia el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí. En medio del shock generalizado por la violenta riña y el presunto intento de atentado en la cabina, se conoció un registro audiovisual grabado por uno de los pasajeros que lideró la acción heroica para neutralizar al agresor.

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Se trata de Yitzhak Lieber, un ciudadano israelí que, con la camisa y las marcas del caos desatado en pleno vuelo, decidió grabar un video dirigido directamente a sus hijos —Tortal, Lori y Lili— y a su familia, para confirmarles que se encontraba a salvo a pesar de la gravedad de la situación.

En la grabación, traducida y difundida ampliamente en las últimas horas, Lieber relata con una mezcla de adrenalina y alivio los dramáticos momentos posteriores al altercado: “Todo bien, aterrizamos probablemente en Arabia Saudí (…). Hay aquí un spray que soltaron y un agresor cuyo estado exacto no conocemos, pero está atado”, expresa el pasajero en el documento audiovisual, mientras intenta calificar la magnitud del peligro superado.

El testimonio se torna aún más crudo cuando describe el escenario dentro de la aeronave tras la intervención: “Necesito cambiarme de ropa, todo está lleno de sangre, todo está lleno de sangre. Miren, todo está lleno de sangre. Lo atrapamos muy bien al agresor, sí”. Con la voz firme, Lieber cierra el mensaje enviando un mensaje directo a su hogar: “Eso es todo, los amo. Lori, Lili, tienen un papá héroe, uno de los héroes”.

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Yitzhak Lieber, uno de los pasajeros que ayudó a dominar al copiloto, envió este video a sus hijos desde el avión: «El piloto está gravemente herido. Dominamos al terrorista y está atado. Fue un incidente muy difícil. Tienes un papá heroico». pic.twitter.com/RHPhxZt0Zi — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 30, 2026

De acuerdo con los informes preliminares de inteligencia y los testimonios recabados por agencias internacionales, la rápida reacción de Lieber y otros viajeros fue determinante para evitar una catástrofe aérea. Las autoridades israelíes y la aerolínea continúan investigando los móviles del copiloto, quien presuntamente atacó con un arma blanca al capitán titular e intentó desviar la ruta de forma deliberada.

Mientras se gestionan los canales diplomáticos para repatriar a los pasajeros a territorio israelí mediante aeronaves de asistencia, el video de Yitzhak Lieber se ha convertido en el símbolo más humano y estremecedor de una crisis que mantuvo en vilo a la aviación civil internacional y que demostró el valor extremo de los pasajeros ante una emergencia sin precedentes.

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