Un vuelo comercial que operaba la ruta entre Dubái y Tel Aviv protagonizó un hecho sin precedentes este miércoles, luego de ser desviado de urgencia hacia territorio de Arabia Saudí debido a lo que fuentes oficiales han calificado preliminarmente como un grave altercado en la tripulación de cabina. El episodio ha disparado las alertas de los servicios de inteligencia y seguridad aeronáutica en todo Oriente Medio.

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Según la información preliminar recabada por agencias internacionales y diversos testimonios de pasajeros recogidos por medios especializados como el Jerusalem Post, la situación a bordo de la aeronave de la compañía FlyDubai se tornó caótica cuando se desató una violenta discusión entre los pilotos. Testigos presenciales y reportes de prensa sugieren que uno de los aviadores presuntamente apuñaló a su compañero en pleno vuelo e intentó apartarlo de los controles.

Por su parte, el Canal 12 de la televisión israelí indicó que las autoridades indagan si el trasfondo del suceso pudo tratarse de una acción deliberada para tomar el control de la nave y estrellarla, un escenario que activó los códigos de emergencia por interferencia ilícita en el transpondedor antes de que la situación fuera contenida.

Los datos de seguimiento de la plataforma especializada Flightradar24 evidencian el comportamiento errático de la aeronave en pleno trayecto. Antes de cruzar hacia el espacio aéreo de Jordania, el avión —que mantenía una trayectoria lineal de este a oeste— dio un giro sumamente abrupto hacia el norte, experimentando una pérdida repentina de altitud.

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Tras realizar maniobras irregulares y sobrevolar a menor cota, la tripulación emprendió el regreso en dirección sur para enfilarse finalmente hacia el aeropuerto de Tabuk, en suelo saudí, donde logró aterrizar sin que se reportaran víctimas fatales en la cabina de pasajeros.

ÚLTIMA HORA: Momento capturado mientras los pasajeros aplauden después de que un avión de Tel Aviv con destino a Dubai aterrice de forma segura en Arabia Saudí tras un incidente. pic.twitter.com/iHTLzGaKdI — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 30, 2026

This video of the flight from Dubai plunging as the co-pilot appears to have tried to crash it is chilling. There were 174 passengers headed to Tel Aviv including 27 children. You can hear the kids scream. Thank goodness for the heroes on board. pic.twitter.com/iRdmgmmsxr — Heidi Bachram (@HeidiBachram) September 30, 2026

Frente a la conmoción internacional, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un parte de tranquilidad asegurando que la situación se encuentra bajo estricto control diplomático y logístico, y que se están ejecutando los protocolos necesarios para garantizar el retorno seguro de los ciudadanos israelíes afectados.

Entre tanto, la aerolínea FlyDubai emitió un comunicado oficial limitándose a catalogar el suceso como un “incidente en ruta”, confirmando el aterrizaje seguro en Tabuk y subrayando que la integridad de los pasajeros y la tripulación prevalece como máxima prioridad, a la espera de que avancen las investigaciones judiciales que esclarezcan los móviles exactos de este insólito altercado en la aviación civil internacional.