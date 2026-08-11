Por: Noticiero 90 minutos

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Luego del sismo que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto, la Aeronáutica Civil emitió un informe detallando la situación de los principales aeropuertos del país. Tras extensas inspecciones técnicas, la entidad confirmó que varias terminales comenzaron a restablecer sus servicios, aunque la reactivación se está dando de manera progresiva y con atención especial a las zonas que sufrieron daños estructurales. El objetivo principal fue evaluar posibles afectaciones en la infraestructura de cada terminal, con la prioridad en salvaguardar tanto a pasajeros como a los miembros de las tripulaciones.

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De acuerdo con las verificaciones de la Aeronáutica Civil, algunas de las terminales más importantes del país ya reanudaron sus operaciones. En el Valle del Cauca, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali restableció las actividades comerciales sin reportar daños adicionales en su infraestructura, así como en las zonas destinadas para el movimiento de aeronaves. Esta reapertura aporta tranquilidad a quienes dependen de este aeropuerto para sus desplazamientos o actividades económicas, especialmente después de un evento natural de tal magnitud.

Otros aeropuertos que han vuelto a estar disponibles son El Caraño de Quibdó, El Edén de Armenia, Gerardo Tovar López de Buenaventura y La Nubia de Manizales, aunque estos dos últimos operan en calidad de terminales no controladas. En el caso específico de Manizales, permanecen labores de reparación en la torre de control, la cual sufrió fisuras y rotura de vidrios tras el sismo. Esta situación evidencia las secuelas materiales que dejó el movimiento telúrico en zonas puntuales del país.

Sin embargo, no todas las terminales han vuelto a operar con normalidad. El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira sigue con suspensión de vuelos comerciales regulares y solo se encuentra habilitado para actividades de Estado, emergencias médicas, rescate y misiones humanitarias. De acuerdo con la propia Aeronáutica Civil, el aeropuerto Santa Ana de Cartago funciona como terminal no controlada, reservado para aeronaves del Estado y servicios de emergencia. Por último, el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán se mantiene cerrado a causa de la presencia de ceniza volcánica en la región.

Pese a estos contratiempos, la Aeronáutica Civil aseguró que el espacio aéreo nacional mantiene la operatividad y los sistemas de comunicación y navegación trabajan con normalidad. Se recomendó a los viajeros que consulten directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y posibles cambios en los itinerarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué aeropuertos en Colombia ya retomaron operaciones tras el sismo del 10 de agosto?

Según la Aeronáutica Civil, los aeropuertos que ya retomaron operaciones incluyen el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, El Caraño de Quibdó, El Edén de Armenia, Gerardo Tovar López de Buenaventura y La Nubia de Manizales. Sin embargo, algunos operan como terminales no controladas y presentan restricciones, mientras que continúan evaluaciones técnicas en otras terminales.

¿Por qué algunos aeropuertos de Colombia siguen cerrados o con operaciones limitadas después del sismo?

La suspensión o limitación de operaciones en ciertos aeropuertos responde a la evaluación de daños estructurales y a la prioridad por la seguridad de pasajeros y personal. Además, factores como presencia de ceniza volcánica, trabajos de reparación y la necesidad de priorizar misiones humanitarias han influido en que algunos terminales como Matecaña de Pereira y Guillermo León Valencia de Popayán continúen sin operar vuelos comerciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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