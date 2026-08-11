Por: Caracol TV

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La Juventus de Turín ha intensificado sus esfuerzos para fichar a Jhon Lucumí, defensor colombiano que actualmente milita en el Bologna, mirando de cerca la próxima temporada del fútbol italiano. De acuerdo con la información proporcionada por el periodista italiano Nicolò Schira, reconocido en el ámbito del mercado de transferencias, el club de Turín no escatima recursos y está dispuesto a incrementar su oferta inicial por el jugador, con el fin de lograr su fichaje definitivo. Según Schira, el Bologna, equipo en el que Lucumí ha venido destacándose, no contempla dejarlo salir por menos de 20 millones de euros, resistiendo así las primeras propuestas financieras enviadas desde Turín.

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La primera intención de la Juventus fue presentar una oferta de 17 millones de euros, pero, ante la negativa de Bologna, el equipo ha decidido aumentar la cifra y agregar un componente adicional a la negociación: la cesión de Juan David Cabal, con opción de compra. Esta estrategia busca seducir a los directivos del Bologna, ofreciendo no solo recursos económicos, sino la posibilidad de incorporar a préstamo a otro futbolista colombiano, lo que podría facilitar la salida de Lucumí.

Dentro de las novedades más llamativas que trascendieron, Schira reveló a través de su perfil en la red social ‘X’ que Lucumí, defensor central nacido en el Valle del Cauca y de 28 años, ya habría alcanzado un principio de acuerdo con la Juventus en relación con los términos personales del contrato. El texto del periodista detalla que, de concretarse la transferencia, el central colombiano firmaría hasta 2031 y recibiría un salario anual de alrededor de 2,5 millones de euros, cifras que demuestran la confianza que la ‘vecchia signora’ deposita en su potencial defensivo.

En últimas, la transferencia aún depende de la aceptación por parte del Bologna de la renovada propuesta de la Juventus, que insiste en sumar a Lucumí a su plantilla para fortalecer la zaga del equipo, dirigido actualmente por Luciano Spalletti. Hasta el momento, todos los detalles manejados provienen de los reportes del periodista Nicolò Schira, especialista en fichajes y mercado de pases europeo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bologna exige 20 millones de euros por Jhon Lucumí?

Bologna no acepta desprenderse de Jhon Lucumí por una suma inferior a 20 millones de euros, valor que considera adecuado dada la importancia y desempeño del defensor. Según la información de Nicolò Schira, el club italiano ha sido claro en sostener este monto como mínimo para permitir la salida del jugador a la Juventus.

¿Qué implica el préstamo de Juan David Cabal en la negociación entre Juventus y Bologna?

La propuesta de Juventus incluye no solo dinero, sino también enviar a Juan David Cabal al Bologna en calidad de cedido, es decir, a préstamo, con opción de compra. Este mecanismo puede facilitar el negocio, pues el Bologna recibiría a un futbolista reemplazo por un tiempo determinado y podría adquirirlo definitivamente si su rendimiento resulta favorable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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