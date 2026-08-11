Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La señal de telefonía móvil presenta una afectación significativa en Colombia después del terremoto que tuvo lugar el martes 11 de agosto, reflejando un panorama preocupante para quienes necesitan comunicarse durante la emergencia. Según información oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC), el 46,1 % de las estaciones base que se analizaron presentan problemas de funcionamiento. Estos datos corresponden a 3.403 de un total de 7.379 estaciones, lo que evidencia el impacto considerable en la infraestructura de telecomunicaciones.

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El reporte ofrecido por el Ministerio TIC detalla la situación en siete departamentos del país, mostrando cómo la afectación varía entre las regiones. Risaralda es el territorio con la mayor cifra de estaciones fuera de servicio: 486 de 631, lo que representa un 77 % de afectación. Esto lo convierte en el departamento con mayores dificultades para mantener la comunicación móvil en esta coyuntura. Valle del Cauca sigue en la lista con un 57,8 %, mientras que Quindío registra fallas en el 44,3 % de sus estaciones.

En el caso específico de Tolima, aunque el impacto es el más bajo entre los departamentos analizados, con el 13,8 %, no deja de representar un obstáculo. De las 1.078 estaciones revisadas, 149 tienen inconvenientes de funcionamiento, lo que puede implicar que algunas zonas experimenten dificultades para acceder a los servicios móviles justamente cuando son más requeridos para reportar emergencias o contactar a familiares.

Las autoridades explican que las fallas en la señal móvil se deben, principalmente, a tres razones: problemas en el suministro de energía eléctrica, un aumento súbito en la demanda de tráfico de telecomunicaciones y posibles daños físicos en la infraestructura de telecomunicaciones ubicadas en las zonas impactadas por el fenómeno sísmico.

Como respuesta a la emergencia, la empresa Tigo comunicó que habilitó 2 GB de datos gratuitos para sus usuarios en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, dando prioridad a la conectividad y al contacto entre familiares durante estos momentos de dificultad. Según el Ministerio TIC, estas medidas buscan aliviar, aunque sea parcialmente, los efectos negativos de la contingencia en los canales de comunicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué departamentos de Colombia tienen mayor afectación en la señal de telefonía móvil tras el terremoto del 11 de agosto?

De acuerdo con el Ministerio TIC, Risaralda lidera la lista de departamentos con la mayor afectación en la señal de telefonía móvil, con el 77 % de sus estaciones fuera de servicio. Le siguen Valle del Cauca, con el 57,8 %, y Quindío, con el 44,3 %, mientras que Tolima registra el menor porcentaje.

¿Por qué se presentaron fallas en la señal móvil luego del terremoto en Colombia?

Las fallas en la señal móvil tras el terremoto, según el Ministerio TIC, se deben principalmente a problemas en el suministro de energía, un aumento imprevisto en la demanda de tráfico móvil y a posibles daños sufridos por la infraestructura de telecomunicaciones en las áreas impactadas por el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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