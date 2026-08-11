Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica en el occidente colombiano continúa en aumento tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mañana del lunes 10 de agosto, con epicentro ubicado en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, según datos recogidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Ante la magnitud de este evento sísmico, las autoridades y la ciudadanía se mantienen en alerta por la incidencia de las réplicas, que refuerzan el estado de vigilancia permanente en la región.

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De acuerdo con los informes publicados por el SGC, durante la jornada del lunes se llegó a registrar un total de 47 réplicas hasta las 6:30 de la tarde. Estos movimientos, de menores intensidades en comparación con el sismo principal, se han detectado principalmente en el área de Chocó y zonas cercanas. El SGC destaca que, en las primeras horas del martes, la actividad sísmica no ha disminuido y se han presentado nuevos movimientos en la región. Dentro de ese seguimiento constante, los especialistas reportaron varios sismos de magnitudes de 3,0, 3,2 y 3,6 en el departamento, además de un movimiento de magnitud 3,1 registrado en el océano Pacífico.

Entre las réplicas más significativas detectadas hasta el momento, se encuentra un sismo de magnitud 4,8. El SGC indicó que este movimiento ocurrió el mismo lunes a las 8:18 de la mañana, tuvo como epicentro nuevamente San José del Palmar y una profundidad próxima a los 94 kilómetros, lo cual provoca que su percepción en superficie varíe de acuerdo con la distancia y las condiciones geológicas de la zona.

La entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia ha explicado que la presencia de réplicas corresponde al comportamiento habitual que sigue a un terremoto de gran magnitud. Este patrón consiste en una serie de movimientos posteriores, generalmente menos intensos, causados por el ajuste de las fallas geológicas tras el desprendimiento inicial de energía. De acuerdo con el SGC, en el país se registran miles de sismos cada año, aunque la gran mayoría no son percibidos por la ciudadanía.

Hasta el momento, no se dispone de una cifra definitiva de réplicas, ya que la actividad se mantiene y el número de movimientos reportados puede incrementarse en las próximas horas. Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de atender las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, para que la población esté preparada y reaccione oportunamente ante cualquier eventualidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas réplicas se han reportado tras el terremoto en Chocó?

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), hasta las 6:30 de la tarde del lunes posterior al sismo, se habían registrado 47 réplicas, principalmente en el departamento de Chocó y sus alrededores. La cifra puede aumentar, ya que la actividad sísmica se mantiene con nuevos movimientos detectados.

¿Por qué se producen réplicas después de un terremoto?

El SGC ha señalado que las réplicas forman parte del comportamiento esperado tras un terremoto fuerte. Estas suceden debido al reajuste de las fallas geológicas después del desprendimiento de energía que produce el sismo principal. Por eso, es común que se presenten múltiples movimientos de menor magnitud en los días subsiguientes al evento mayor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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