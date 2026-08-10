Por: El Espectador

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m., impactando distintas regiones del país y dejando, según datos oficiales suministrados por el Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, un saldo de 70 fallecidos. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y motivó la declaración de desastre nacional por parte de la nueva administración, según reportó el propio gabinete.

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Tras el evento, creció la preocupación por eventuales réplicas durante las siguientes horas o días, lo que llevó a recomendar a la ciudadanía la activación de las alertas de terremoto en sus dispositivos móviles. Este mecanismo busca dar advertencia inmediata a quienes pudiesen verse afectados por movimientos sísmicos posteriores, aunque los procedimientos para habilitarlos varían según el sistema operativo del teléfono.

En el caso de Android, el Sistema de Alertas de Sismos funciona gracias a los acelerómetros incorporados en millones de smartphones, información que Google centraliza para detectar tempranamente las ondas sísmicas que recorren la Tierra. Aunque la función está integrada en los móviles con Android, el usuario debe activarla manualmente y mantener encendida la ubicación (GPS) para que funcione correctamente. De acuerdo con el instructivo incluido en la información oficial, para habilitarla usted debe ingresar a configuración, seleccionar “seguridad y emergencia” y activar el interruptor en “alertas de sismos”. Esta herramienta envía notificaciones apenas detecta vibraciones, llegando incluso antes que la propia onda del temblor, pero no anticipa el suceso, solo permite que la alerta sea más rápida que la onda sísmica misma.

En cambio, los dispositivos iPhone —que utilizan el sistema operativo iOS de Apple— cuentan con la aplicación nativa de “Clima (Weather)” habilitada en Colombia para ciertas emergencias, aunque no para terremotos, ya que no tiene la red necesaria para emitir alertas sísmicas. Por ello, los usuarios deben recurrir a aplicaciones externas, disponibles en la App Store, que cumplen la misma función que el sistema de Android. Entre las más destacadas se encuentran “Sismo Detector (Earthquake Network)”, que recopila datos de los sensores de otros teléfonos, “My Earthquake Alerts & Feed”, capaz de mostrar mapas con sismos recientes y enviar notificaciones, y “Earthquake”, que filtra avisos según magnitud y fuentes oficiales.

La activación y uso de estos sistemas se ha vuelto crucial en un contexto donde la población se mantiene expectante ante posibles réplicas. Asimismo, diversas entidades, como el Banco de Alimentos, han activado corredores humanitarios, según reportó El Espectador, invitando a la ciudadanía a solidarizarse con las víctimas de la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las alertas de sismos en celulares Android en Colombia?

El Sistema de Alertas de Sismos de Android utiliza los acelerómetros internos de los teléfonos para detectar ondas sísmicas. Al identificar movimientos inusuales, envía una notificación inmediata al usuario, alertándolo sobre la ocurrencia de un terremoto. Sin embargo, no predice el temblor, sino que transmite la información apenas se detectan las ondas. Para recibir estas alertas, es indispensable tener activados tanto la función como el GPS en el dispositivo.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para recibir alertas sísmicas en iPhone?

La App Store de Apple ofrece varias alternativas populares para usuarios de iPhone en Colombia, entre ellas “Sismo Detector (Earthquake Network)”, “My Earthquake Alerts & Feed” y “Earthquake”. Estas aplicaciones recopilan datos de sensores y fuentes oficiales para avisar en tiempo real sobre sismos cercanos, enviando notificaciones y mostrando mapas interactivos con información actualizada sobre la magnitud y ubicación de los movimientos telúricos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.