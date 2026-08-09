Por: El Espectador

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Una de las imágenes más representativas de la astrofotografía colombiana recibió recientemente un reconocimiento internacional de primer nivel. La ingeniera y astrofotógrafa Mónica Mesa fue seleccionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para ser parte de la publicación editorial Astronomy Picture of the Day (APOD), un espacio en el que, desde 1995, la agencia estadounidense escoge y comparte diariamente una fotografía relevante del universo, valorando su aporte científico, educativo y artístico. El 23 de julio, la imagen tomada por Mesa durante una expedición en Chile fue elegida, consolidando así su trabajo como la primera mujer colombiana y la segunda latinoamericana, después de la chilena Cari Letelier, en formar parte de esta reconocida selección.

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Mesa lleva más de diez años dedicando su carrera a fotografiar el cielo nocturno, ahora respaldada por estudios en astronomía que cursa en Chile, siempre con el propósito de complementar sus conocimientos científicos y enriquecer sus imágenes. Según la NASA, la fotografía elegida resaltó la “Gran Nube de Magallanes (GMM), una de las galaxias más próximas a la Vía Láctea. La GMM, a unos 163.000 años luz de distancia, forma parte del Grupo Local de galaxias y, aunque su masa total representa apenas entre el 10 % y el 20 % de la Vía Láctea, es una fuente activa de formación de estrellas, fenómeno influido por la interacción gravitacional con nuestra galaxia”, como detalló la científica de la agencia, Cecilia Chirenti.

Además, la GMM posee estructuras notables como la Nebulosa de la Tarántula, donde ocurrió la explosión estelar SN 1987A, la más cercana registrada. Bajo ciertas condiciones, incluso desde Colombia es posible observar esta galaxia. La imagen de Mesa destaca la naturaleza irregular de la GMM, su luz difusa y los campos estelares que la componen, elementos que para ser captados requieren técnicas de exposición prolongada y procesamientos avanzados capaces de revelar procesos físicos como la formación de estrellas masivas.

De acuerdo con el relato de la propia Mesa, durante años ha recorrido distintas regiones de Colombia, desde el desierto de La Tatacoa hasta el páramo de Sumapaz y la Sierra Nevada de Santa Marta, buscando cielos oscuros que permitan una observación de calidad. Su objetivo no solo es estético, sino también educativo y conservacionista, impulsando la protección de los cielos nocturnos y el potencial de Colombia como destino para la observación astronómica, la divulgación científica y el astroturismo. Mesa espera que este logro inspire a otros colombianos a mirar el cielo y descubrir el universo sin necesidad de ser astrónomos.

El reconocimiento de la NASA a Mónica Mesa coincidió, además, con la reciente selección de otro colombiano, Mario Vargas, en el APOD, lo que destaca el talento nacional en la astrofotografía y sitúa a Colombia en un lugar relevante dentro del ámbito de la divulgación astronómica internacional.

¿Cómo fue seleccionada la fotografía de Mónica Mesa por la NASA para el APOD?

Según la información de la NASA citada en el artículo, la fotografía de Mesa fue elegida para destacar la Gran Nube de Magallanes debido a su valor científico y artístico. La imagen muestra la estructura irregular y los campos estelares de esa galaxia, resultado de técnicas de exposición prolongada y procesamiento especializado.

¿Por qué es importante la Gran Nube de Magallanes en la astrofotografía y la astronomía?

La Gran Nube de Magallanes es considerada fundamental porque, además de ser una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea, alberga regiones de intensa formación estelar, como la Nebulosa de la Tarántula. Esto la convierte en un laboratorio natural para estudios astronómicos y en un objetivo prioritario para astrofotógrafos, como detalla el análisis de la científica Cecilia Chirenti de la NASA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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