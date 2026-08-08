Por: France 24

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El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), una agencia con sede en Roma, gestiona una de las bases de datos biométricas más importantes del mundo a través de su sistema Scope. Este almacena información sensible sobre millones de personas, muchas de ellas beneficiarias de la ayuda humanitaria internacional. La empresa estadounidense Palantir, desarrolladora de sofisticados programas de integración y análisis de datos potenciados por inteligencia artificial (IA), ha producido para el PMA una herramienta llamada Digital Operations and Transformation System (Dots) que busca optimizar la cadena logística humanitaria.

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Recientemente, el PMA fue víctima de un ciberataque dirigido a su aplicación de autoinscripción para beneficiarios en Palestina. Aunque el PMA aclaró que este ataque no tuvo relación directa con el software de Palantir, el hecho reactivó el debate sobre la protección de datos y la ética en el manejo de información sensible. Algunos funcionarios y empleados del PMA han expresado preocupación por el posible uso de estos datos para entrenar sistemas de IA de Palantir, así como por las implicaciones éticas de asociarse con una empresa cuya tecnología ha sido empleada por autoridades estadounidenses tanto en política migratoria como en operaciones militares en zonas conflictivas como Medio Oriente.

Según una auditoría interna de agosto de 2025, obtenida por France 24 y PassBlue, se detectó una “gestión de riesgos inadecuada” y una falta de directrices apropiadas sobre protección de datos en la relación entre el PMA y Palantir. Además, el informe detalla la ausencia de una estrategia clara de salida del sistema Dots y revela el potencial conflicto de intereses de esta asociación. A pesar de las quejas y preocupaciones internas, el PMA continúa invirtiendo en el sistema Dots y está en proceso de renovación de su contrato con Palantir. Mientras tanto, el reporte de la ONG Tech for Bad advierte sobre "graves abandonos de responsabilidad ética" y posibles daños reputacionales para la agencia.

Se han conocido cláusulas en contratos previos que permitirían a Palantir usar los datos de sus clientes, como los del PMA, para “mejorar el rendimiento del sistema”. Si bien la empresa asegura que no usa ni conserva los datos de clientes para entrenar sus propios modelos salvo solicitud explícita, el debate sobre los límites éticos y la vigilancia sigue siendo intenso. El vínculo financiero también es relevante: Estados Unidos, principal donante del PMA, ha reducido su financiación un 34% y algunos funcionarios temen represalias adicionales si la agencia cortara su relación con Palantir, sumado al riesgo de perder eficiencia operativa por la alta dependencia tecnológica con la empresa.

El caso del PMA con Palantir refleja las profundas divisiones dentro de Naciones Unidas entre quienes abogan por la eficiencia tecnológica y quienes enfatizan la protección ética y la soberanía de los datos, en especial cuando se trata de poblaciones vulnerables.

¿Cuáles son los riesgos de la colaboración entre el PMA y Palantir para la protección de datos de beneficiarios de ayuda humanitaria?

El principal riesgo radica en la posibilidad de que los datos sensibles de millones de beneficiarios sean utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin control adecuado, exponiendo información privada de poblaciones vulnerables. Auditorías internas y ONGs han señalado falta de directrices claras y mecanismos sólidos de protección de datos, así como conflictos de interés y limitaciones para desvincularse tecnológicamente de Palantir.

¿Qué es el “vendor lock-in” y por qué es relevante en el contrato entre el PMA y Palantir?

“Vendor lock-in” hace referencia a una relación de dependencia en la que un cliente se queda atado a un proveedor específico, dificultando el cambio de plataforma por razones técnicas, económicas o contractuales. En el caso del PMA, su sistema operativo Dots está tan integrado con Palantir que un cambio implicaría altos costos y complejidad técnica, lo que refuerza la controversia sobre la autonomía y soberanía tecnológica de la agencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.