Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Guardar el cable de su cargador o de cualquier otro dispositivo tecnológico puede parecer un simple detalle, pero tiene un impacto directo en la vida útil tanto del cable como del aparato mismo. Prestar atención a la forma en que se almacena ayuda a prevenir daños que, con el tiempo, pueden hacer que su dispositivo deje de funcionar de manera adecuada, según recomendaciones citadas en El Espectador. Los cables, al igual que los teléfonos móviles que alimentan, requieren un trato cuidadoso, ya que sus puntas representan la zona más vulnerable.

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Existe una forma específica y ampliamente aceptada para guardar los cables llamada método “over-under”, la cual resulta cómoda y, sobre todo, segura para evitar daños internos. Este método consiste en tomar un extremo del cable con la mano que menos utiliza y, con la otra, formar un lazo natural sobre esa mano. Es imprescindible que, durante este proceso, no se enrolle el cable sobre los dedos ni se doble en ángulos rectos. El objetivo es impedir que los hilos internos de cobre, responsables de transmitir la energía, se desgasten o fracturen, lo que puede acortar significativamente la vida útil del cable.

Para finalizar el proceso, se recomienda tomar la segunda punta del cable, doblar la muñeca y abrazar el lazo con esa punta, evitando siempre hacer nudos. Sujetar el cable con un velcro o amarracables es una opción ideal para mantenerlo fijo y ordenado. Así se evita ejercer presión innecesaria y se protege el componente eléctrico.

Existen prácticas a evitar al guardar estos elementos. En primer lugar, enrollar el cable sobre el codo, aunque sea común, ejerce tensión y puede inutilizarlo con el tiempo. Además, al aplicar el método “over-under” no se deben jalonear los cables; conservar una posición natural es suficiente. Prestar especial atención a que las puntas no queden forzadas también ayuda a preservar la integridad del cable. Finalmente, guardándolo en un cajón, procure nunca colocar encima otros objetos ni mantener cerca elementos cortopunzantes, para evitar daños internos y mantener la eficiencia del cable al transmitir carga e información como sugiere El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante no enrollar el cable del cargador sobre el codo?

No es recomendable enrollar el cable sobre el codo porque, según El Espectador, esta práctica tensiona los hilos internos, debilitando la estructura del cable y dejando el accesorio inutilizable a largo plazo. Esta técnica, aunque común por su comodidad, contribuye al desgaste prematuro y provoca daños que pueden ser irreparables.

¿En qué consiste el método “over-under” para guardar cables y por qué es seguro?

El método “over-under” consiste en formar lazos alternados evitando dobleces bruscos y ángulos forzados, sujetando el cable de manera natural y asegurándolo sin nudos. Este procedimiento, destacado por El Espectador, previene que los hilos de cobre internos se estiren o rompan, prolongando así la vida útil del cable y asegurando su correcto funcionamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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