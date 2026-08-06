Colombia se prepara para convertirse en el epicentro tecnológico de la región. Del 10 al 16 de agosto de 2026, la capital será sede de Colombia Tech Week, la semana que reunirá a más de 20.000 asistentes, 4.000 tomadores de decisión, fondos de capital de riesgo, startups, empresas globales, universidades y gobiernos en torno a una agenda de más de 150 eventos gratuitos.

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Su punto central, Colombia Tech Fest, se hará el 13 y 14 de agosto en el Parque El Chicó y congregará a más de 140 ‘speakers’ internacionales en dos escenarios simultáneos.

El festival llega en un momento de expansión acelerada del ecosistema local. Tras dos ediciones que sumaron más de 33.000 asistentes, la organización consolida al país como uno de los principales centros de innovación, emprendimiento e inversión tecnológica de la región, con un objetivo declarado: transformar el ‘networking’ en negocios reales y oportunidades de inversión concretas.

A diferencia de los encuentros tradicionales del sector, Colombia Tech Fest está diseñado para que las conversaciones deriven en acuerdos.

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Durante los dos días centrales, fundadores de unicornios, CEOs de compañías globales, inversionistas, fondos de ‘venture’ capital y ‘family offices’ debatirán las tendencias que están redefiniendo la economía digital, la inteligencia artificial, el ‘venture’ capital, el crecimiento de startups y la innovación corporativa.

Entre los invitados confirmados se encuentran: Santiago Suárez (CEO de Addi), Felipe Villamarín (cofundador de Rappi), Diego Caicedo (CEO de Revolut Colombia), Diego Aguirre (Director Cloud & AI de Oracle), Ignacio Giraldo (CEO de Lulo Bank), Ricardo Sateler (COO de BUK), Tomás Bercovich (cofundador y CEO de Global66), Catalina Manrique (Country Manager de SAP Colombia), Fabiola Quiñones (Partner de Monashees), Cristóbal Piñera (Managing Partner de Tantauco Ventures), Pedro Montagut (Director de Marketing y Producto Corporativo de Claro), Henry Alejandro Cubides (Presidente de Junta Directiva de Envía) y representantes de organizaciones como Oracle, L’oreal, Davivienda, Colsubsidio, Semana, Coursera, Jelou, Uber, Bodytech, Alegra, Visa y otras compañías que hoy lideran la transformación tecnológica de la región.

La inteligencia artificial también tendrá un espacio práctico en Colombia Tech Fest a través de workshops liderados por Alegra y Buk, que mostrarán cómo esta tecnología está transformando áreas clave de las empresas.

Alegra abordará el uso de IA para optimizar la gestión administrativa, financiera y contable de los negocios, mientras Buk explorará su impacto en la gestión del talento y los procesos de recursos humanos, evidenciando cómo las herramientas inteligentes pueden mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la experiencia de las organizaciones.

La programación se extenderá más allá de Bogotá, pues Colombia Tech Week tendrá más de 150 actividades gratuitas en las principales ciudades del país: Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, e incluirá espacios insignia como el Fintech Cocktail con Colombia Fintech, el Women Tech Brunch, el espacio de inversión con Bancóldex y Colcapital, Forbes Connect y la tradicional carrera 5K de cierre.

La programación completa de stages y workshops y el registro están disponibles en colombiatechweek.co y colombiatechfest.co.

Colombia Tech y su impacto en el ecosistema de tecnología de la región

El festival se inscribe en un contexto de crecimiento sostenido del sector tecnológico colombiano.

Las industrias TIC representan hoy entre el 3,5 % y el 4 % del PIB nacional, y el país supera las 2.100 startups activas, con un crecimiento cercano al 24% en el número de emprendimientos frente al año anterior, según cifras del ecosistema.

El interés del capital internacional confirma esa madurez: cerca del 80 % de la inversión que reciben las startups colombianas proviene del exterior, y Colombia se ha posicionado como el tercer ecosistema latinoamericano con mayor levantamiento de capital.

Casos como Rappi, Habi, Platzi, Truora, Addi, La Haus, Bold y Torre han demostrado la capacidad del país para crear compañías con impacto regional y global. Colombia Tech Week es un termómetro de ese impulso.

Entre 2024 y 2025, el evento pasó de 11.000 a 20.600 asistentes (+87 %), amplió de 12 a 47 los países representados (+292 %), duplicó sus visitantes internacionales a 4.000 y aumentó de 150 a 350 los fondos de inversión presentes (+133 %), reuniendo además a 4.800 empresas y, solo en la versión anterior, a más de 500 inversionistas con 350.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

En términos generales, la plataforma multiplicó por 2,5 su impacto entre su primera y su segunda edición.

“Con más de 30 mil personas, 50 países y más de 365 eventos en 2024 y 2025, Colombia ya ha demostrado que nuestro ecosistema genera disrupción, evolución, resiliencia y sobre todo innovación, y con una de las ediciones más ambiciosas en este 2026 seguiremos atrayendo a los corporativos, startups y fondos de inversión que están cambiando el mundo”, afirmó Laura Forero, cofundadora de Colombia Tech Week.

Desde el sector empresarial, Diego Aguirre, Director en Oracle, destacó el valor de participar: “Colombia Tech Week nos permite conocer mejor la transformación de tecnología, conectarnos con startups pioneras en nuevas tecnologías en Inteligencia Artificial y aportar de una manera más activa al fortalecimiento del ecosistema“.

Más que un crecimiento en cifras, la organización plantea el festival como un paso en la evolución del ecosistema: posicionar a Colombia como punto de encuentro de progreso, negocios y clientes reales para el sector tecnológico latinoamericano.

La agenda de Colombia Tech Week 2026 es gratuita y está abierta a corporativos, fundadores, inversionistas y emprendedores. Las conversaciones abordarán temas de inteligencia artificial, inversión, emprendimiento, transformación digital y el futuro de los negocios, y el festival convertirá a Bogotá en el escenario donde se discutirán las tendencias que marcarán el rumbo del ecosistema tecnológico de la región.

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