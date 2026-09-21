Había esperado durante meses un viaje. Ya tenía los tiquetes, el hotel reservado y hasta una lista de lugares que quería conocer. Solo le faltaba una cosa: una cámara para guardar los mejores momentos.

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Al principio pensó que la decisión sería sencilla. Entró a internet, encontró modelos con muchos megapíxeles, diferentes tamaños y precios muy distintos, y rápidamente se dio cuenta de que comprar una cámara para viajar no consiste simplemente en escoger la que tenga las mejores especificaciones.

Si está pensando en comprar una, estos son algunos puntos que debería revisar antes de tomar la decisión.

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El tamaño y el peso sí importan

Una cámara puede tener excelentes características, pero si es demasiado grande o pesada puede terminar pasando más tiempo guardada que en uso. Para viajes en los que habrá caminatas, recorridos por ciudades o excursiones, conviene revisar cuánto pesa el cuerpo de la cámara y cuánto ocupa junto con el lente.

Revise qué tipo de fotos quiere tomar

No es lo mismo fotografiar edificios y paisajes que personas, animales o escenas nocturnas. Antes de comprar, piense qué tipo de fotografías hará principalmente. Esto puede ayudarle a determinar qué características necesita y qué tipo de lente le resulta más conveniente.

No se deje llevar solamente por los megapíxeles

Tener más megapíxeles no significa automáticamente que una cámara sea mejor para viajar. También hay que prestar atención al tamaño del sensor, el rendimiento con poca luz, el enfoque automático, la estabilización y la calidad del lente. Estos elementos pueden tener un impacto importante en las fotografías.

La batería puede convertirse en un problema

No hay nada peor que llegar al lugar que llevaba meses esperando conocer y descubrir que la cámara está sin batería. Por eso, antes de comprarla, revise la autonomía anunciada por el fabricante, cuánto tarda en cargarse y si permite cargarla mediante USB. También puede ser importante saber cuánto cuesta una batería adicional.

Revise el lente y no solamente el cuerpo

Una cámara puede cambiar considerablemente dependiendo del lente que utilice. Si busca practicidad para viajar, un lente versátil puede evitarle tener que cargar varios objetivos. En cambio, si tiene necesidades fotográficas específicas, quizá prefiera comprar un cuerpo y seleccionar posteriormente los lentes que más se ajusten a su estilo.

Considere el almacenamiento

Las fotografías de alta resolución y los videos ocupan bastante espacio. Compruebe qué tipo de tarjeta de memoria utiliza la cámara, cuál es la capacidad máxima compatible y cuánto almacenamiento necesitará para un viaje completo. Llevar una tarjeta adicional también puede evitar problemas.

El video también puede ser importante

Si además de fotografías quiere grabar videos para redes sociales o conservar recuerdos del viaje, revise la resolución, los formatos disponibles, la estabilización y las opciones de audio. No todas las cámaras están pensadas de la misma manera para fotografía y video.

Piense en las condiciones del viaje

Finalmente, tenga en cuenta dónde va a utilizarla. Si visitará lugares con lluvia, polvo, playa o actividades al aire libre, puede ser importante revisar si el equipo cuenta con algún nivel de protección y qué tan resistente es.

La mejor cámara para viajar no necesariamente será la más costosa. Será aquella cuyas características respondan realmente al tipo de viaje, fotografías y videos que quiere hacer, sin convertirse en un equipo incómodo de transportar.

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