La preventa de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max superó las expectativas de Mac Center en Colombia. La compañía informó que las reservas de ambos equipos estuvieron 45 % por encima de su propia proyección, en un resultado que atribuye a la combinación entre sus tiendas físicas, el canal digital y las opciones de financiación disponibles para los compradores.

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La venta general de los dispositivos comenzó este 18 de septiembre en las más de 52 tiendas de Mac Center en el país y a través de su página web. La comercialización también incluye los nuevos modelos de Apple Watch y AirPods, por lo que los consumidores colombianos pueden adquirir desde hoy la nueva generación de productos de la compañía.

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El comportamiento de la preventa llevó a Mac Center a partir de una base superior a la que había contemplado inicialmente para este ciclo. La distribuidora mantiene la expectativa de vender cerca de 30.000 unidades de los nuevos iPhone durante esta etapa, aunque ahora lo hace después de haber registrado una demanda inicial mayor a la calculada.

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El resultado se conoce una semana después de que se confirmaran los precios oficiales de los equipos en Colombia. El iPhone 18 Pro de 256 GB parte de $5.699.000, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB tiene un precio desde $6.199.000. Pese a estos valores, la preventa mostró un fuerte interés de los consumidores que buscaban adquirir los teléfonos antes de su llegada a las tiendas para venta general.

Uno de los factores destacados por la compañía es que Colombia hace parte desde hace dos años del denominado Wave One, esquema que permite que los nuevos productos de Apple lleguen al país en la misma fecha de lanzamiento que en Estados Unidos. “Esto nos permite ofrecer a los consumidores colombianos acceso inmediato a la innovación de la marca”, explicó Juliana Rengifo, CEO de Grupo Davissa-Mac Center.

El color también tuvo un papel particular en las primeras compras del iPhone 18 Pro Max. Según Mac Center, este modelo fue el favorito durante la preventa y Burgundy concentró el 50 % de la preferencia dentro de esa referencia, seguido por Glacier, otra de las tonalidades nuevas. Jennifer Romero, gerente de Mercadeo de Mac Center, señaló que los colores empiezan a marcar tendencia y reflejan cómo estos dispositivos también se relacionan con la expresión personal de los consumidores.

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