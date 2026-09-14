Apple lanzó oficialmente iOS 27, la nueva versión del sistema operativo para iPhone, con una apuesta especialmente fuerte por la inteligencia artificial. La actualización incorpora una nueva generación de Siri AI, herramientas de Apple Intelligence para aplicaciones como Fotos y Safari, mejoras de rendimiento y nuevos controles de seguridad para menores.

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La actualización comenzó a estar disponible este lunes 14 de septiembre y puede instalarse en los iPhone compatibles. Sin embargo, hay una diferencia importante que deben tener en cuenta los usuarios: no todos los iPhone que pueden instalar iOS 27 tienen acceso a las funciones más avanzadas de Apple Intelligence y Siri AI.

Siri AI es la gran novedad de iOS 27

Uno de los cambios más importantes de iOS 27 está en Siri, que recibe una renovación profunda gracias a la nueva generación de Apple Intelligence. Apple describe a Siri AI como un asistente más capaz y conversacional, con capacidad para comprender el contexto personal del usuario, interpretar lo que aparece en pantalla y hacer más acciones dentro del sistema y las aplicaciones.

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Por ejemplo, Siri AI puede buscar información relacionada con contenidos que están en mensajes, correos electrónicos o fotografías. También puede responder preguntas sobre lo que aparece en pantalla y consultar información actualizada en internet para ofrecer una respuesta.

Acá, un video con las principales actualizaciones:

iOS 27 POR FIN ESTÁ AQUÍ!! ya puedes actualizar a la nueva versión y te contamos los cambios más importantes que trae y qué modelos de iPhone son compatibles. Lista de iPhone compatibles 🧵⤵️ pic.twitter.com/ji6vgI9XdL — Hipertextual (@Hipertextual) September 14, 2026

Una de las posibilidades más llamativas es que el asistente puede recuperar información personal. El usuario puede pedirle que encuentre una fotografía determinada, un correo electrónico o una nota almacenada en el dispositivo.

Además, Siri AI puede llevar a cabo acciones en diferentes aplicaciones. Apple muestra ejemplos relacionados con Mensajes, Música, Recordatorios y otras herramientas del sistema.

Siri también llega a la cámara

Otra novedad es el Modo Siri dentro de la aplicación Cámara. Esta función permite utilizar la cámara para obtener información sobre aquello que está frente al usuario. A esto se suma la evolución de Inteligencia Visual, que permite hacer preguntas sobre lo que aparece en la pantalla.

De esta manera, el iPhone puede utilizar la información visual como contexto para responder preguntas o ayudar al usuario a interactuar con determinados contenidos.

Apple también incorporó una función llamada Escribir con Siri, con la que se puede describir lo que se necesita para que el asistente prepare un borrador o ayude a mejorar un texto.

En Mensajes y Mail, además, Siri AI puede adaptar sus sugerencias al estilo, la puntuación y el tono del usuario.

¿Siri AI estará disponible en español?

Este es uno de los puntos más importantes para los usuarios en Colombia. Siri AI comienza su despliegue en inglés, pero Apple confirmó que el español está entre los idiomas que llegarán posteriormente.

La compañía indicó que el español estará disponible en octubre, junto con francés, japonés, coreano y portugués. Por lo tanto, aunque iOS 27 ya se puede instalar, los usuarios que tengan configurado el iPhone en español tendrán que esperar para acceder a Siri AI en ese idioma.

Esto es diferente de Apple Intelligence en general, que ya admite español en determinados dispositivos y funciones.

Nueva aplicación de Siri

iOS 27 también incorpora una aplicación independiente de Siri, que reúne las conversaciones con el asistente.

Según Apple, las conversaciones pueden sincronizarse de manera privada mediante iCloud entre los diferentes dispositivos del usuario. Así, una conversación iniciada en el iPhone puede continuar posteriormente en un iPad, Mac, Apple Watch o Apple Vision Pro compatibles.

Acá, otro video de las novedades:

iOS 27 stable release today! 👀 pic.twitter.com/puMlDMnF85 — Shishir (@ShishirShelke1) September 14, 2026

Apple Intelligence llega con más herramientas para las fotos

iOS 27 incorpora herramientas como Reencuadre Espacial, Extender y una versión mejorada de Borrador. El Reencuadre Espacial permite modificar el encuadre de una fotografía después de haberla tomado, mientras que Extender permite ampliar el área visible de una imagen. Por su parte, Borrador recibe mejoras para eliminar objetos de las fotografías.

Apple también actualizó Image Playground, que permite crear imágenes mediante inteligencia artificial en diferentes estilos, incluido el fotorrealista, además de modificar imágenes a partir de instrucciones escritas.

La compañía también anunció que posteriormente incorporará compatibilidad con SynthID, una tecnología que permitirá identificar imágenes generadas o editadas con IA en determinadas circunstancias.

Safari ahora puede vigilar páginas web

Una de las más útiles es Notificarme, que permite monitorear cambios en determinados sitios web. Por ejemplo, Apple señala que puede servir para recibir una alerta cuando un producto vuelva a estar disponible o cuando se produzca una reducción de precio.

El navegador también puede organizar automáticamente las pestañas por temas, algo especialmente útil para quienes suelen acumular muchas páginas abiertas.

Además, Apple permite crear determinadas extensiones mediante una descripción de lo que el usuario quiere automatizar.

iOS 27 promete un iPhone más rápido

Apple asegura que iOS 27 no solamente incorpora nuevas funciones, sino que también mejora el rendimiento general del sistema.

De acuerdo con las pruebas hechas por la compañía, las aplicaciones pueden abrirse hasta 30 % más rápido, las nuevas fotografías pueden cargarse en la Fototeca hasta 70 % más rápido y las transferencias mediante AirDrop pueden ser hasta 80 % más rápidas.

Apple aclara que estos porcentajes corresponden a sus propias pruebas y que el rendimiento real puede variar dependiendo del modelo, configuración, uso y otras condiciones del dispositivo.

También se mejoran las transiciones entre redes Wi-Fi y celulares para que el iPhone pueda cambiar de conexión de una manera más fluida. La búsqueda dentro de aplicaciones como Mail también recibe cambios para mostrar resultados más relevantes.

Liquid Glass recibe nuevos controles

iOS 27 mantiene el lenguaje visual Liquid Glass, pero ahora ofrece más posibilidades de personalización. Apple incorporó un control deslizante que permite modificar la apariencia de este diseño, desde una presentación más translúcida hasta una completamente tonalizada.

La compañía también asegura que realizó ajustes para mejorar el contraste y la legibilidad, mientras que los íconos de las aplicaciones reciben mayor nitidez y definición.

Otras novedades de iOS 27

La nueva versión del sistema operativo también incorpora varios cambios que pueden pasar más desapercibidos, pero que buscan mejorar el uso diario del iPhone.

Entre ellos están:

Álbumes Compartidos de iCloud: ahora es más sencillo que usuarios de Android y Windows se unan y contribuyan desde iCloud.com. Además, se permite compartir fotografías y videos en alta resolución.

Accesibilidad: VoiceOver incorpora nuevas capacidades para describir imágenes y se añaden nuevas herramientas de subtitulado automático y traducción de subtítulos.

Salud: Control del Ciclo incorpora información y seguimiento relacionado con la perimenopausia y la menopausia.

AirPods: los usuarios pueden acceder a un ecualizador personalizado para ajustar el sonido.

GymKit: los iPhone pueden conectarse con determinados equipos de gimnasio compatibles para recibir información en tiempo real; con AirPods Pro 3 también se puede registrar la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento.

Mapas: Apple incorpora mejoras en Flyover, combinando imágenes aéreas con inteligencia artificial para ofrecer representaciones más detalladas.

¿Qué iPhone son compatibles con iOS 27?

Una de las buenas noticias es que iOS 27 no está limitado a los modelos más recientes.

Apple confirmó que la actualización es compatible con los siguientes equipos:

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE de seg unda generación y posteriores.

Pero hay una diferencia importante con Apple Intelligence

Que un iPhone sea compatible con iOS 27 no significa que tenga acceso a todas las funciones de inteligencia artificial.

Apple Intelligence y Siri AI requieren dispositivos compatibles con esta tecnología. En iPhone, Apple señala como compatibles el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y los modelos posteriores que cuentan con soporte para Apple Intelligence.

Por eso, un usuario con un iPhone 11, 12, 13 o 14 puede actualizar a iOS 27 y disfrutar de las mejoras generales del sistema, pero no tendrá todas las herramientas de inteligencia artificial que Apple está incorporando en esta generación.

¿Cómo actualizar a iOS 27?

Los usuarios con un iPhone compatible pueden buscar la actualización directamente desde el dispositivo.

La ruta es:

Configuración > General > Actualización de software.

Desde allí aparecerá la opción para descargar e instalar iOS 27 si ya está disponible para el equipo.

En conclusión, iOS 27 representa uno de los cambios más importantes de Apple en materia de inteligencia artificial, especialmente por la renovación de Siri. Sin embargo, la experiencia será diferente dependiendo del iPhone que tenga cada usuario.

Para quienes poseen un equipo compatible con Apple Intelligence, la principal novedad será la posibilidad de utilizar un asistente mucho más integrado al contenido personal, las aplicaciones y la información que aparece en pantalla. Para los modelos más antiguos, la actualización se concentra principalmente en mejoras de rendimiento, diseño, seguridad y otras funciones del sistema.

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