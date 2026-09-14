Encontrar un regalo para un hombre puede ser más difícil de lo que parece, especialmente cuando la idea es escoger algo que no termine guardado en un cajón después de unos días. La tecnología ofrece varias alternativas que combinan utilidad, entretenimiento y practicidad, por lo que puede ser una buena opción para Amor y Amistad.

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(Vea también: Quería dar un regalo diferente en Amor y Amistad y encontró estas 3 opciones tecnológicas)

Desde audífonos inalámbricos y relojes inteligentes hasta accesorios para el computador o dispositivos para mejorar la experiencia en casa, existen productos tecnológicos que pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria.

La ventaja de este tipo de regalos es que no necesariamente hay que conocer todos los gustos de la persona. Basta con identificar qué hace habitualmente: trabajar, estudiar, escuchar música, hacer ejercicio, jugar videojuegos, ver series o pasar tiempo fuera de casa.

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Audífonos inalámbricos para escuchar música, pódcasts y llamadas

Los audífonos inalámbricos son uno de los regalos tecnológicos más fáciles de aprovechar porque pueden acompañar prácticamente cualquier rutina.

Son útiles para escuchar música mientras se hace ejercicio, seguir un pódcast durante un desplazamiento, atender llamadas o simplemente disfrutar de contenido sin depender de los parlantes del celular.

Al momento de escogerlos conviene revisar aspectos como la duración de la batería, la comodidad, la calidad del sonido y la compatibilidad con el teléfono que utiliza la persona.

También es importante revisar si cuentan con cancelación activa de ruido, una característica especialmente útil para quienes trabajan desde espacios compartidos o utilizan transporte público con frecuencia.

‘Smartwatch’ para llevar información de la rutina en la muñeca

Un reloj inteligente puede ser una alternativa interesante para un hombre que disfruta de la tecnología, hace ejercicio o simplemente quiere tener algunas funciones del celular disponibles sin sacarlo constantemente del bolsillo.

Dependiendo del modelo, estos dispositivos permiten consultar notificaciones, controlar música, revisar diferentes indicadores de actividad física, registrar entrenamientos y recibir llamadas o mensajes.

También existen opciones enfocadas principalmente en deporte, mientras que otras buscan funcionar como una extensión del teléfono. Antes de comprar uno, conviene verificar su compatibilidad con el celular ya que no todos los relojes inteligentes funcionan de la misma manera con Android y iPhone.

‘Power bank’ para quienes siempre están fuera de casa

Hay regalos tecnológicos que no necesariamente son llamativos, pero terminan siendo de los más utilizados. Un ‘power bank’ entra perfectamente en esa categoría.

Para alguien que pasa varias horas fuera de casa, trabaja desplazándose entre diferentes lugares o utiliza constantemente el celular, contar con una batería externa puede evitar quedarse sin carga en el momento menos oportuno.

Al escogerlo es recomendable fijarse en su capacidad, tamaño, peso, cantidad de puertos y compatibilidad con tecnologías de carga rápida. También vale la pena revisar qué tipo de conexión utiliza el celular de la persona, especialmente porque USB-C se ha convertido en un estándar cada vez más extendido.

Cargador rápido para el celular

Otro regalo sencillo, pero que puede tener mucho uso, es un cargador rápido. La cantidad de dispositivos que una persona utiliza diariamente hace que los cargadores se hayan convertido en accesorios esenciales. Sin embargo, no todos ofrecen las mismas velocidades de carga ni son compatibles con las mismas tecnologías.

Un cargador USB-C con suficiente potencia puede servir para diferentes dispositivos, dependiendo de sus especificaciones y de los protocolos de carga que soporten.

Para elegirlo correctamente hay que revisar el modelo del teléfono y la potencia máxima que admite. Comprar un cargador únicamente porque anuncia una potencia elevada no significa necesariamente que el celular vaya a cargarse a esa velocidad.

Teclado y mouse inalámbricos para trabajar o estudiar

Para un hombre que pasa buena parte del día frente a un computador, actualizar sus accesorios puede ser un regalo mucho más útil de lo que parece.

Un teclado y un mouse inalámbricos ayudan a organizar mejor el escritorio y pueden resultar especialmente prácticos para quienes trabajan desde casa.

En el caso del mouse, es conveniente prestar atención a la ergonomía y al tamaño. Si se utiliza durante varias horas al día, la comodidad puede ser más importante que tener una gran cantidad de funciones adicionales.

Con los teclados ocurre algo similar. Hay modelos convencionales, compactos, mecánicos y ergonómicos, por lo que la elección puede depender de la forma en que la persona utiliza el computador.

Parlante Bluetooth para escuchar música en cualquier lugar

Si la persona disfruta de la música, un parlante Bluetooth puede convertirse en un dispositivo para utilizar tanto dentro como fuera de casa.

Estos equipos permiten reproducir música desde un celular, computador u otros dispositivos compatibles sin necesidad de cables. Para elegir uno es importante revisar la autonomía de la batería, la potencia, el tamaño y, especialmente, la resistencia al agua o al polvo si se piensa utilizar al aire libre.

Un modelo pequeño puede ser suficiente para una habitación o una oficina, mientras que los parlantes de mayor tamaño pueden estar orientados a reuniones o espacios más amplios.

Control para videojuegos si es aficionado al ‘gaming’

Para un hombre que disfruta de los videojuegos, un control puede ser una buena alternativa, especialmente si ya tiene una consola, computador o dispositivo compatible.

Además de los controles oficiales de cada plataforma, existen diferentes opciones diseñadas para computadores y dispositivos móviles.

Aquí es fundamental conocer en qué plataforma juega, porque un control compatible con una consola puede no funcionar de la misma manera en otro sistema.

También existen mandos con características adicionales, como botones configurables, diferentes tipos de conexión y diseños orientados a determinados géneros de videojuegos.

SSD externo para guardar archivos y liberar espacio

Para quienes trabajan con fotografías, videos, documentos o archivos pesados, un SSD externo puede ser uno de los regalos tecnológicos más prácticos.

A diferencia de un disco duro externo tradicional, los SSD utilizan memoria flash y no tienen partes mecánicas móviles. Esto permite ofrecer velocidades de transferencia elevadas y facilita transportar grandes cantidades de información.

Un dispositivo de este tipo puede servir para hacer copias de seguridad, trasladar archivos entre computadores o almacenar material que ocupa demasiado espacio en el almacenamiento interno.

Es especialmente interesante para fotógrafos, creadores de contenido, estudiantes, diseñadores y personas que trabajan con archivos de gran tamaño.

Soporte para celular o estación de carga

Un soporte para celular puede parecer un regalo pequeño, pero puede solucionar una situación cotidiana. Puede utilizarse sobre un escritorio para mantener el teléfono visible mientras se trabaja, estudiar con el dispositivo apoyado o consultar contenido sin tener que sostenerlo constantemente.

También existen estaciones de carga que permiten organizar varios dispositivos en un mismo espacio. Para alguien que tiene celular, reloj inteligente y audífonos inalámbricos, una estación puede ayudar a reducir la cantidad de cables sobre el escritorio o la mesa de noche.

Dispositivo de ‘streaming’ para el televisor

Para un hombre que disfruta de películas, series, deportes o videos, un dispositivo de ‘streaming’ puede convertirse en una alternativa para mejorar el televisor que ya tiene en casa.

Dependiendo del equipo, estos dispositivos pueden facilitar el acceso a diferentes plataformas de entretenimiento y servicios disponibles para el televisor.

Son especialmente útiles cuando el usuario tiene un televisor antiguo o cuando la interfaz de su Smart TV no ofrece todas las aplicaciones que necesita.

Antes de escoger uno, es importante revisar la resolución que soporta, las aplicaciones disponibles, el tipo de conexión y la compatibilidad con el televisor.

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El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebrará el sábado 19 de septiembre de 2026. La fecha corresponde al tercer sábado de septiembre.

¿Es mejor regalar tecnología o un regalo tradicional?

Depende de la persona. La principal ventaja de un dispositivo tecnológico es que puede combinar el valor emocional del regalo con una utilidad que se mantiene durante meses. Sin embargo, lo más importante es escoger algo que realmente se adapte a los gustos de quien lo recibe.

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