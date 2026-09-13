Por: El Espectador

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A solo 400 kilómetros de la superficie terrestre, la Estación Espacial Internacional —conocida por sus siglas en inglés como la ISS— se desplaza alrededor de nuestro planeta a una velocidad vertiginosa que supera los 27.000 kilómetros por hora. Este laboratorio orbital, de un tamaño mayor al de una casa con seis habitaciones, se distingue no solo por su tecnología, sino también por facilidades poco comunes en el espacio, como un ventanal que ofrece una vista de 360 grados, dos baños y un gimnasio. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la estación fue lanzada en 1998 como resultado de una “colaboración internacional más compleja jamás emprendida”, en la que participaron Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y los países miembros de la Agencia Espacial Europea.

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Desde entonces, la ISS ha estado habitada de forma ininterrumpida, consolidándose en estos 25 años como uno de los epicentros más avanzados para la investigación científica. Este entorno, que trasciende las capacidades terrestres, permite desarrollar estudios que, por las condiciones de microgravedad y aislamiento, serían muy difíciles o hasta imposibles de realizar en la Tierra. Gracias a ese ambiente tan particular, científicos de todo el mundo pueden explorar cuestiones fundamentales sobre biología, física y el funcionamiento del cuerpo humano fuera de nuestro planeta.

En este contexto sobresale la labor de la colombiana Pilar Archila, nacida en Cúcuta y formada en Bucaramanga, quien emigró a Houston, Estados Unidos, para especializarse en Neurociencia del Desarrollo Cognitivo, donde obtuvo su doctorado. Actualmente, trabaja en el Centro Espacial Johnson de la NASA, con la responsabilidad de revisar los hallazgos científicos obtenidos por la ISS y difundir esos resultados mediante “análisis bibliométricos”. Este procedimiento consiste en examinar y clasificar los trabajos publicados, el alcance y la relevancia del conocimiento generado en la estación, asegurando que la información llegue a quienes la necesitan.

Hace pocos días, Archila participó en Bogotá como invitada especial en LIBERA 2026, la Feria del Libro de No Ficción organizada por la Universidad de los Andes. El evento reunió a científicos, astrónomos y autores de renombre internacional para dialogar sobre los avances y misterios que rodean al universo y la investigación fuera de la Tierra.

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¿Qué investigaciones científicas se realizan en la Estación Espacial Internacional?

En la Estación Espacial Internacional se llevan a cabo estudios científicos que aprovechan la microgravedad y el entorno del espacio, permitiendo analizar fenómenos biológicos, físicos y médicos desde una perspectiva única. De acuerdo con la NASA, estos experimentos incluyen investigaciones que serían muy difíciles o imposibles de realizar en la Tierra debido a las limitaciones que impone la gravedad y otras condiciones ambientales.

¿Cuál es el papel de Pilar Archila en la NASA y cómo contribuye a la ciencia espacial?

Pilar Archila, científica colombiana, trabaja en el Centro Espacial Johnson de la NASA revisando y diseminando los resultados científicos de la ISS. Su tarea consiste en hacer “análisis bibliométricos”, que implican evaluar la producción académica derivada de la estación, para distribuir y clasificar los hallazgos de acuerdo con su impacto, y así asegurar que el conocimiento generado llegue efectivamente a comunidades científicas y tomadores de decisiones.

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