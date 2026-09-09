Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Cuatro niños juegan en San José del Guaviare simulando escenas de guerra, usando palos como si fueran armas. Tatiana Muñoz presenció esta escena durante sus primeras semanas en esa ciudad, en 2020, desde la ventana de su apartamento alquilado. Conmovida por la situación, decidió acercarse a los niños y utilizó su inseparable kit de robótica para cambiar la narrativa de la violencia. Les pidió materiales reciclables y construyeron, juntos, artefactos con servomotores y sensores de proximidad. Así inició con cuatro niños lo que pronto sería Science Bot, la primera escuela de robótica de la región. Cinco años después, el proyecto cuenta con siete profesores, sede propia, impresoras 3D y estudiantes que se conectan incluso desde países como España y Australia, según relatan fuentes consultadas en la Misión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

En sus primeros dos años, la escuela funcionó como aula móvil a bordo de un Renault 4 rojo. Ciencia y tecnología llegaban a barrios, zonas indígenas y comunidades de reincorporación, incluso a lugares sin Internet o acceso vial, a veces en helicópteros de la ONU, facilitando el acercamiento de la robótica y la astronomía a niños como los del pueblo Jiw o a los hijos de firmantes del Acuerdo de Paz en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Colinas. Para Tatiana, la robótica ha sido más que una pasión: una herramienta de paz y transformación. En poco tiempo pudieron formar a más de 6.000 niños entre la modalidad presencial y virtual.

Historias como la de Juan Esteban Gómez son ejemplo de estos cambios: ingresó a los nueve años y hoy, con 16, compite internacionalmente y desarrolla proyectos enfocados en el bienestar de su comunidad, como el mini barco robot que monitorea la calidad del agua de los humedales. O la de Zully Romero, quien tras iniciar con Science Bot, fue seleccionada para el programa Ella es Astronauta y visitó el centro espacial Johnson de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), siendo actualmente estudiante becada en Bogotá.

Para Tatiana Muñoz, quien reconoce que la robótica transformó su vida, el reto sigue siendo dar oportunidades en contextos marcados por la violencia, donde muchos niños solo ven un futuro vinculado al conflicto armado. Con apoyo intermitente de la gobernación, la empresa privada y la Misión de la ONU, persiste en ampliar el alcance de la escuela, enfrentando dificultades económicas, como el reciente impedimento de visas para asistir a la NASA por falta de recursos. Sin embargo, el impacto es claro: las clases de Science Bot abren camino para que los niños del Guaviare imaginen y creen futuros distintos.

¿Qué acciones ha realizado Science Bot para promover la robótica en zonas afectadas por el conflicto en Guaviare?

Science Bot llevó la robótica a barrios, comunidades indígenas y veredas remotas, usando un aula móvil y posteriormente una sede propia. Desarrolló iniciativas como semilleros de investigación, invernaderos inteligentes para hijos de firmantes de paz, y actividades educativas en zonas sin conexión a internet, apoyada por la Misión de la ONU y autoridades locales.

¿Cómo ha impactado la robótica en la vida de los niños del Guaviare según los testimonios presentados?

De acuerdo con testimonios reunidos, la robótica no solo motivó a niños a continuar sus estudios, sino que les dio nuevas perspectivas de vida. Ejemplos como Juan Esteban Gómez y Zully Romero muestran que la robótica brindó herramientas para innovar en problemas locales, participar en competencias internacionales y alcanzar sueños antes impensados para jóvenes de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.