Por: Noticiero 90 minutos

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Un eclipse solar es uno de los espectáculos astronómicos más impactantes y, a la vez, resultado de una extraordinaria coincidencia geométrica en el espacio. Este fenómeno sucede cuando la Luna se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol, alineándose de tal manera que el disco lunar logra cubrir el disco solar y bloquear su luz. Gracias a esta disposición, se proyecta una sombra sobre ciertas regiones del planeta, transformando el día de manera momentánea. Según la explicación presentada en 90 Minutos y sustentada también por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa), el eclipse solo es posible debido a una precisión matemática: aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra 400 veces más lejos de la Tierra, de modo que ambos llegan a verse con un tamaño similar desde nuestra perspectiva.

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No obstante, aunque la Luna tarda cerca de 29,5 días en completar su órbita alrededor de la Tierra, no se producen eclipses de forma mensual. Esto se debe a que la órbita lunar presenta una inclinación de aproximadamente cinco grados respecto a la órbita terrestre, conocida como la eclíptica. De acuerdo con la Nasa, esta inclinación implica que la mayor parte del tiempo la Luna pasa por encima o por debajo del Sol, evitando así el alineamiento necesario. Un eclipse solar solo ocurre cuando, durante la fase de Luna nueva, el satélite se ubica exactamente en los puntos de intersección con la eclíptica, denominados nodos.

Existen tres tipos principales de eclipses solares, cada uno con características propias. El eclipse total se da cuando la Luna cubre completamente al Sol y es posible apreciar la corona solar; en el anular, la Luna, encontrada en su punto más alejado de la Tierra (apogeo), deja visible un anillo de luz conocido como "anillo de fuego". Cuando la alineación es imperfecta, se produce el eclipse parcial, en el que solo una parte del Sol es ocultada. La visibilidad de estos eventos varía, pues el eclipse total solo puede ser observado en una franja específica llamada umbra, mientras que fuera de ella, en la penumbra, el efecto es parcial.

Sobre los próximos acontecimientos astronómicos, la Nasa ha indicado que para 2027 están previstos dos importantes eclipses solares. El 6 de febrero ocurrirá un eclipse anular visible en regiones de Sudamérica y África, incluyendo países como Chile, Argentina, Brasil, Ghana y Nigeria. El 2 de agosto, un eclipse solar total será visible en el sur de España y el norte de África, mientras que un eclipse parcial podrá observarse en gran parte de Europa, África, Oriente Medio y el sudeste asiático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causa que los eclipses solares no ocurran todos los meses?

La principal razón es la inclinación de la órbita lunar respecto a la órbita de la Tierra, conocida como la eclíptica. Debido a esta inclinación de unos cinco grados, la Luna suele pasar por arriba o abajo del Sol, y solo cuando cruza los nodos orbitales durante la fase de Luna nueva se forma el eclipse.

¿Cuándo y dónde se verán los eclipses solares en 2027 según la Nasa?

Según datos de la Nasa citados por 90 Minutos, el 6 de febrero de 2027 habrá un eclipse anular visible en partes de Sudamérica y África, mientras que el 2 de agosto de 2027 se podrá observar un eclipse solar total en el sur de España y el norte de África, y en otras regiones se verá de manera parcial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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