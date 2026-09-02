Por: El Espectador

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Una red criminal dedicada a la trata de personas y el tráfico de migrantes, que operaba entre Colombia y España, fue desarticulada tras una investigación que permitió identificar la forma como engañaban a más de 60 colombianos. Según las autoridades citadas por El Espectador, esta estructura delictiva utilizaba la promesa de becas de prácticas profesionales en territorio europeo como señuelo para captar a sus víctimas, valiéndose de documentos falsificados que simulaban convenios con instituciones educativas reconocidas.

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La operación de la organización criminal era meticulosa: los miembros de la red conseguían documentación fraudulenta para que los colombianos fuesen presentados ante las autoridades españolas como estudiantes que requerían realizar prácticas curriculares. Esto les facilitaba acceder de manera irregular a residencias y a visas Tipo D; por estos trámites ilegales, los delincuentes exigían pagos que oscilaban entre cuatro y ocho millones de pesos colombianos.

El drama de las víctimas solo comenzaba al llegar a España, especialmente en la zona de Tarragona. Allí, en lugar de las supuestas prácticas pedagógicas, eran trasladadas a cadenas de restaurantes donde se veían forzadas a trabajar entre 12 y 16 horas diarias, bajo condiciones de explotación severa y abusos constantes. El control sobre los migrantes lo ejercían principalmente Annelis Caridad Lissabet Ramos, conocida como “Nelly”, y su esposo. Según la investigación reseñada por El Espectador, esta pareja utilizaba amenazas de deportación o advertencias de afectar su historial migratorio para mantener sometidos a los colombianos, exigiéndoles jornadas extensas y trato humillante. Sobre alias “Nelly” existe una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que evidencia el alcance transnacional del caso.

Las autoridades informaron que el grupo delictivo operaba desde 2019 y que, en el procedimiento, fueron capturadas varias personas clave en Colombia, entre ellas Juan Díaz, William Osorio (‘El Chef’), Germán Bautista, Miguel Ávila, Javier Niño, Karen Charry y Elizabeth Taylor. Estos sujetos cumplían funciones relacionadas con la captación, falsificación de documentos y logística de los traslados.

La investigación y captura de los implicados fue posible gracias a la cooperación entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS), la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, junto con Europol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionaba la red de explotación laboral que operaba entre Colombia y España?

De acuerdo con El Espectador, la organización criminal captaba a las víctimas ofreciéndoles oportunidades falsas de formación y becas en España. Utilizaban documentos falsificados para que los colombianos fueran aceptados como supuestos estudiantes, gestionando visas y permisos de residencia de manera irregular. Ya en territorio español, los migrantes eran obligados a trabajar en condiciones de explotación en restaurantes, bajo constantes amenazas y coacción.

¿Qué roles cumplían los capturados en la organización de trata de personas?

Según las autoridades citadas por El Espectador, los capturados en Colombia eran responsables de las actividades clave para el funcionamiento de la red. Entre sus funciones estaban la captación de víctimas, la falsificación de documentos académicos y la coordinación logística para el traslado de los migrantes a España, donde luego eran explotados laboralmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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