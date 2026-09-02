La investigación en torno al atentado terrorista perpetrado con un taxi bomba en el municipio de Los Patios avanza con nuevos detalles sobre la logística criminal. La Policía Metropolitana de Cúcuta logró identificar la presunta ruta que siguió el automotor antes de llegar al lugar de la explosión.

Sigue a PULZO en Discover

En declaraciones entregadas a Mañanas Blu, el coronel Jimmy Velázquez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que los investigadores trabajan junto con la Fiscalía para establecer con precisión el recorrido del vehículo y las circunstancias en las que fue utilizado. De acuerdo con el oficial, la ruta identificada comienza en inmediaciones de Villa del Rosario, continúa por la trocha Primera de Mayo y posteriormente sigue hacia Los Patios. El trayecto desde la zona fronteriza hasta el sitio del ataque puede tomar aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

El desafío de los más de 400 pasos ilegales Uno de los elementos principales que dificultan el control institucional en la zona es la existencia de numerosos pasos ilegales entre Colombia y Venezuela. Velázquez indicó que en el tramo fronterizado comprendido entre Villa del Rosario y Puerto Santander operan más de 400 trochas.

Estos pasos pueden ser abiertos, cerrados o modificados, representando un desafío constante para las autoridades. Por esta razón, la Policía y la Fiscalía se encuentran verificando si alguno de estos puntos fue empleado para el ingreso clandestino del automotor involucrado en el atentado. Las pesquisas actuales también buscan identificar a las personas que participaron en el traslado y determinar cómo fue preparado el vehículo para la acción terrorista.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.