Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El impacto del doble homicidio en la zona rural de Purificación no solo tocó profundamente a los allegados de Diana y Esteban, los hermanos asesinados, sino que también afectó de forma significativa a las familias de quienes están señalados en la investigación, especialmente a la de uno de los capturados, Julián David Villegas Grimaldo, conocido como alias ‘Galáctico’. El padre de Villegas decidió hablar públicamente para compartir el doloroso proceso que vive desde la captura de su hijo y su disposición a aceptar las conclusiones de la justicia, aunque confiesa que no está preparado para visitarlo en prisión. En palabras emotivas, reconoció: “Si es condenado nunca lo volveré a ver, porque nunca iré a una cárcel”.

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El padre relató que, durante aproximadamente nueve años, la familia buscó diferentes formas de ayudar a Julián David frente a sus problemas psiquiátricos. Narró que estuvo internado en centros de atención ubicados en lugares como Chinauta, Medellín e Ibagué. Sin embargo, una dificultad mayor surgió cuando su hijo alcanzó la mayoría de edad, pues a partir de ese momento, las posibilidades de intervenir en sus decisiones se volvieron cada vez más limitadas. Además, mencionó el peso de las amistades y las decisiones individuales de su hijo como factores que complicaron la situación familiar, al punto de cuestionar si hubo errores en el proceso de crianza, confesando sentirse “destruido y con el corazón roto”.

A pesar de las amenazas y hostilidades recibidas tras la captura, el hombre dejó claro que no busca venganza y que, si su hijo resulta responsable, deberá enfrentar las consecuencias legales. Su hijo contará con un abogado de oficio para su defensa. También, reconoció el dolor de las familias de Diana y Esteban y se unió a oraciones por las víctimas, recordando que siempre advirtió a su hijo sobre el destino de quienes descarrilan su vida. Mejores de 60 años y con limitaciones de salud, el padre afirmó que deja el caso en manos de la justicia y de Dios, anunciando que se aparta de las redes sociales para evitar enfrentamientos.

La investigación, según fuentes policiales citadas en el texto, ha tenido avances significativos: al momento, ya son cuatro las personas capturadas en relación con el crimen, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer la responsabilidad de cada detenido y definir si hay más involucrados. Para las familias, el dolor es compartido y el camino hacia la verdad apenas comienza.

¿Cómo está enfrentando la familia de alias ‘Galáctico’ el proceso tras su captura?

De acuerdo con el relato del padre, la familia atraviesa un profundo dolor y dificultad, marcado por años intentando ayudar a su hijo con problemas psiquiátricos, limitaciones para intervenir cuando alcanzó la mayoría de edad y el peso de amenazas tras hacerse público el caso. El padre asegura que acepta la voluntad de la justicia y que, de ser hallado culpable, no pretende visitar a su hijo en la cárcel.

¿Cuántas personas han sido capturadas por el asesinato en Purificación y qué sigue en la investigación?

Según la información proporcionada en el artículo, ya son cuatro las personas capturadas por el homicidio de los hermanos en Purificación. Las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar la responsabilidad individual de los capturados y establecer si existen más personas involucradas en este crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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