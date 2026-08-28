La captura de un señalado dirigente del Tren de Aragua en Bogotá provocó una reacción del Gobierno de Estados Unidos. Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), felicitó al presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, y a la Policía Nacional por el operativo.

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(Vea también: De la Espriella firmó la extradición de cinco cabecillas; alias ‘Araña’ está en la lista)

El detenido fue identificado como Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, señalado por el Gobierno colombiano como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de Héctor Guerrero, conocido como alias Niño Guerrero, fundador de esa organización criminal.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la captura se produjo en Fontibón, Bogotá, y el señalado integrante de la estructura criminal era requerido por autoridades estadounidenses. Según esa información, estaría relacionado con actividades como extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores de Sur y Centroamérica.

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“Congratulations to President Abelardo De La Espriella and the Colombian National Police on the capture of Luis Páez Nieto, a senior Tren de Aragua leader.” – #DEA Administrator Terry Cole @ABDELAESPRIELLA @PoliciaColombia @TheJusticeDept @WhiteHouse pic.twitter.com/0ZLQo30I7O — DEA HQ (@DEAHQ) August 27, 2026

¿Qué dijo el jefe de la DEA sobre la captura de alias ‘Nairobi’, ?

Terrance Cole destacó el procedimiento adelantado por las autoridades colombianas y dirigió su mensaje directamente al presidente De La Espriella y a la Policía Nacional.

El funcionario estadounidense señaló que el detenido era un dirigente de la organización y aseguró que la captura representa un golpe para la estructura criminal. También resaltó la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad.

“Felicitaciones al presidente Abelardo De La Espriella y a la Policía Nacional de Colombia por la captura de Luis Páez Nieto, alto dirigente del Tren de Aragua”, indicó el funcionario estadounidense.

Cole calificó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y sostuvo que la estructura está relacionada con corrupción, narcotráfico y violencia en distintos países del hemisferio occidental.

El administrador de la DEA también aseguró que el resultado demuestra el alcance que pueden tener las alianzas entre las autoridades de ambos países. “La DEA se enorgullece de estar junto a Colombia”, afirmó en el mensaje divulgado después del operativo.

La captura de alias Páez o Nairobi se suma a las recientes acciones anunciadas por el Gobierno de De La Espriella contra estructuras criminales con presencia nacional e internacional. En este caso, además del impacto para el Tren de Aragua, la operación llamó la atención por el interés de las autoridades estadounidenses sobre el detenido.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.